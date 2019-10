Ahrensburg. Vor 70 Jahren wurde die Ahrensburger Zeitung gegründet, die heutige Regionalausgabe Stormarn des Hamburger Abendblattes. Diesen Geburtstag wollen wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, feiern: am kommenden Sonnabend, 2. November, von 11 bis 16 Uhr in unseren Ahrensburger Redaktionsräumen an der Großen Straße 11–13. Was Sie erwartet beim Tag der offenen Tür? Unter anderem Musik der Extraklasse mit den Pianisten Axel Zwingenberger und Günther Brackmann sowie Saxofonist Reiner Regel. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es wird auch ein Gewinnspiel geben mit der Chance, einen Geldpreis zu gewinnen. Und es ist eine gute Gelegenheit, die Mitarbeiter der Redaktion persönlich kennenzulernen. Wir freuen uns auf Sie!