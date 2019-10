Trittau. Laut einer Studie des Stadtplanungsbüros BSC aus Lübeck muss sich der Schulverband Trittau bis zum Jahr 2030 auf einen Zuwachs von bis zu 90 Grundschülern – im Vergleich zum Schuljahr 2018/2019 – für die Mühlau-Schule in Trittau einstellen. Grund sind die Entwicklung neuer Baugebiete und der Generationenwechsel bei Bestandsbauten. Beides sorgt für den Zuzug junger Familien und einen erhöhten Bedarf an Grundschulplätzen. Auf diesen Zuwachs will sich der Schulverband mit einer Erweiterung des Schulgebäudes vorbereiten. Sie soll dafür sorgen, dass der derzeitige Standard gewahrt wird.

Aktuell besuchen 420 Kinder die Mühlau-Schule. Es gibt 19 Klassen mit einer durchschnittlichen Größe von 22 Schülern und eine DaZ-Klasse mit zehn Kindern. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass durch den zu erwartenden Anstieg auf 510 Schüler vier zusätzliche Klassenzimmer und weitere Gruppen- sowie Fachräume benötigt werden.

Eine Variante hätte Wegfall eines Tennisplatzes zur Folge

Für den Ausbau stellt das Planungsbüro drei Varianten vor, eine vierte erarbeitete ein Arbeitskreis. Variante eins sieht eine Erweiterung von 547 Quadratmeter Fläche vor. Eine Erschließung des Anbaus soll über ein Treppenhaus mit Aufzug direkt neben dem Ausgang zum Schulhof erfolgen. Die Tennisplätze blieben in ihrer bisherigen Form bestehen, allerdings müsste der vom Sportverein genutzte Schuppen weichen. Um das zu vermeiden, könnte der Anbau alternativ weiter auf das Schulgelände verlegt werden. Bei dieser Planung würde allerdings mindestens ein Tennisplatz wegfallen.

Bei Variante zwei reicht der Anbau bis auf ein benachbartes Grundstück. Dazu wären Verhandlungen mit dessen Eigner nötig. In Variante drei entstehen in der jetzigen Hausmeisterwohnung zwei Fachräume und weitere in einem Neubau. Variante vier kombiniert Vorschläge eins und drei. Darüber, ob ein Architekt mit der Planung des An- beziehungsweise Neubaus beauftragt werden soll, entscheidet die Schulverbandsversammlung bei ihrer Sitzung am Montag, 18. November.