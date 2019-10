Duo mit Flöte und Harfe spielt in Ahrensburg

Unter dem Titel „Chronos“ spielen Konstanze Kuß und Gudrun Wagner ein musikalisches Programm für Flöte und Harfe in Ahrensburg. Das Duo lädt die Zuhörer zu einer stimmungsvollen Zeitreise von der Renaissance bis zur Moderne mit Kompostionen aus fünf Jahrhunderten ein.

Konzert So 3.11., 17.00, Schlosskirche Ahrensburg, Am Alten Markt 7, Eintritt frei, Kollekte für die SchlossKirchenMusik am Ausgang erbeten

Weltmusiker in Trittau

Die Band Quadro Nuevo begibt sich nach Reisen in fremde Länder auf die Suche nach ihren eigenen Wurzeln. Auf ihrem Konzert in Trittau (ein zweites am Sonnabend, 9. November, ist ausverkauft) spüren die Musiker magnetischen Klängen aus der Heimat und der ganzen Welt nach.

Konzert Fr 8.11., 20.00, Wassermühle Trittau, Am Mühlenteich 3, Karte 30,–, Vvk.: Buchladen Wenck, Poststraße 31, und Abendkasse

Biologin spricht in Trenthorst über Entwicklung der Trave

Der Fluss Trave, geformt von Schmelzwassern der Eiszeit, schlängelte sich Jahrtausende ungestört durch die Landschaft. Dann begannen Menschen, ihn zu nutzen. Biologin Sabine Reichle vom Nabu Reinfeld-Nordstormarn berichtet in Trenthorst über die Entwicklung der Trave.

Vortrag Mi 30.10., 19.00, Institut für Ökologischen Landbau, Trenthorst 32, Anmeldung unter Tel. 04539/88 80-201 oder -215, frei

Laternenumzug in Ohe

Die Feuerwehr Ohe lädt Groß und Klein zum stimmungsvollen Laternenumzug ein. Der Spielmannszug Alt-Reinbek sorgt für die passende musikalische Begleitung des Zuges durch die Straßen des Reinbeker Ortsteils. Nach dem Umzug können sich die Teilnehmer auf ein Lagerfeuer und Kindermusik freuen. Getränke und Leckereien gibt’s vor Ort.

Laternenumzug Fr 1.11., 18.00, Feuerwehrhaus Ohe, Hoibeken 6

Vortrag über Fontane in Ahrensburger Stadtbücherei

In ihrem Vortrag in Ahrensburg widmet sich Inge Bernheiden anlässlich des 200. Geburtstags von Theodor Fontane dessen weniger bekannten Lebensabschnitten und Tätigkeiten. Dazu zählen Kindheit und Jugend, poetisches Manifest und Theaterkritiken. Bild- und Tondokumente ergänzen den Vortrag.

Vortrag Mi 30.10., 19.30, Stadtbücherei, Manfred-Samusch-Straße 3, Eintritt 3,– (bis 21 J. frei)

In Barsbüttel gibt es Theater mit den Olchis

Madsinos Puppenrevue führt das Theaterstück „Die Olchis und der blaue Nachbar“ für Kinder in Barsbüttel auf. In der Geschichte dreht sich alles um die grünen Wesen, die jede Art von Dreck lieben und eine besondere Müllhalde entdecken. Wäre da nur nicht der blaue Nachbar, der Sauberkeit und Ordnung liebt.

Puppentheater So 3.11., 11.00, Bürgerhaus, Soltausredder 20, Karte 7,– ab 10.30 an der Tageskasse