Bargteheide. Mit handgemachtem Sound treten die Loredda Jacque Band und Nachtzug gemeinsam einen Feldzug gegen die Covermusik an. Am Freitag, 8. November, wollen die zwei Musikgruppen dem Publikum im Kleinen Theater Bargteheide beweisen, dass es möglich ist, mit selbst geschriebenem Blues-Rock den Saal zu füllen.

„Wir sind alles andere als langweilig“, sagt Frontfrau Loredda. „Auf jeden Fall aber sieben professionelle Musiker, die wissen, worauf es ankommt.“ Neben seiner Gitarre bringt der Lasbeker Thorsten Zeitnitz mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung in das Akustik-Trio Nachtzug ein. Zusammen mit seinen zwei Kollegen, DiBo am Bass und Levin Dunckerbeck an den Drums, verbindet ihn vor allem eines – die Leidenschaft zur Musik. Um zusammen auf der Bühne zu stehen, nehmen die drei Musiker auch gern längere Fahrtwege in Kauf. Jeder von ihnen wohnt in einem anderen Bundesland.

Bands versprechen groovige Musik ohne Kompromisse

„Gerade bei selbst geschriebenen Liedern muss die Harmonie in der Gruppe passen“, sagt Zeitnitz. „Der Wohlfühlfaktor ist für den kreativen Prozess, einen musikalischen Seelenstriptease, besonders wichtig.“ Es sei jedes Mal ein Wunder, wenn ein neuer Song entstehe, sagt die gebürtige Kanadierin Loredda, die mit ihrer Familie in Bad Segeberg wohnt. Die richtige Balance im kreativen Prozess zu finden sei eine Herausforderung. Sie sagt: „Im Unterschied zu jeder Coverband haben wir einen Inhalt in unseren Texten, den wir weitergeben wollen. Die Grundlage beider Bands ist die Kombination aus sinnvollen Texten und grooviger Musik ohne Kompromisse.“

Mit Leidenschaft, Kreativität und Entschlossenheit wollen die Musiker auch das Publikum in Bargteheide begeistern. Bei aller Ähnlichkeit ergänzten sich die Bands vor allem durch ihre Unterschiede hervorragend auf der Bühne, betonen die zwei Vollblutmusiker.

Loredda Jacque Band hat auch Country zu bieten

Während Nachtzug Elemente des Rock, Blues, Jazz und Funk zu einer einzigartigen Mischung kombiniert und diese mit kernigen deutschen Texten würzt, fließt in die Musik der Loredda Jacque Band zusätzlich eine gute Portion Country Musik ein. 2014 haben sie zudem ihre erste CD auf den Markt gebracht. Zusammen mit ihren Bandkollegen Jockel Lüdeke an der Gitarre, Bernd Tomaschek am Bass und Peter Miklis am Schlagzeug sorgt Loredda mit kanadischem Charme und ihrer vielfältigen, leidenschaftlichen Stimme für ausgelassene Stimmung beim Publikum. „Am Ende ist es dieser Wow-Effekt, auf den es ankommt“, sagt Loredda. „Dieser einzigartige Moment, wenn wir uns ganz in den Liedern und der Musik verlieren.“ Am Ende des Konzerts seien sie todmüde – aber erfüllt vom Zauber des Abends.