Reinfeld. Mit der Inbetriebnahme einer neuen LTE-Station in Reinfeld hat Vodafone seine nächste Mobilfunk-Ausbaustufe gestartet. In diesem und im kommenden Jahr sollen im Kreis Stormarn noch drei weitere LTE-Stationen entstehen. LTE ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs.

Durch die Station in Reinfeld bietet das Unternehmen jetzt weiteren 5000 Einwohnern und temporären Nutzern die Breitbandtechnologie in seinem Mobilfunknetz an. Mit seinen bereits vorhandenen 56 Mobilfunkstandorten habe Vodafone in besiedelten Gebieten des Kreises de facto eine Outdoor-Versorgung von 100 Prozent erreicht. Das Gleiche gelte für die mobile Breitbandversorgung mit der neuen Mobilfunktechnologie LTE.

Bestehende Stationen sollen mit LTE nachgerüstet werden

Um Stormarn in die digitale Zukunft zu führen, hat Vodafone an fast allen LTE-Stationen die Technologie LTE 800 aktiviert, um eine gute bis sehr gute Qualität des Netzes sicherstellen zu können. Momentan gebe es aber noch einige Weiße Flecken beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und der LTE-Versorgung.

Um LTE-Funklöcher zu schließen und mehr Kapazität sowie höhere Surf-Geschwindigkeiten ins Netz zu bringen, will das Unternehmen im nächsten Jahr weitere Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten installieren.