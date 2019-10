Bad Oldesloe. Ein 56-Jähriger ist mit seiner Sattelzugmaschine von der Autobahn 21 bei Bad Oldesloe abgekommen, hat einen Wildschutzzaun durchbrochen – dann kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.05 Uhr. Der Lkw war aus Kiel in Richtung Hamburg unterwegs. Er kam Höhe Bad Oldesloe Nord aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kippte auf die Beifahrerseite und lag dabei auf Standstreifen sowie mit dem Vorderteil auf einem Acker. Die Windschutzscheibe zerplatzte. Der Fahrer wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Das schwere Gerät hatte rund 15 Tonnen Fleisch geladen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und pumpte mehrere Hundert Liter Diesel ab. Auch das Umweltamt war zugegen. Bis kurz vor Mitternacht war die rechte Spur nicht befahrbar, im Anschluss wurde die A 21 wegen Bergungsmaßnahmen bis 6.30 Uhr in Richtung Hamburg voll gesperrt.