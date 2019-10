Ahrensburg. Für Michael Selck, stellvertretender Vorsitzender der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein, die Träger von fast 80 Prozent aller Einrichtungen der Kindertagesbetreuung des Landes sind, ist der Entwurf des neuen Kitagesetzes der Landesregierung lediglich ein erster Schritt zur dringend erforderlichen Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung. „Inhalte und Regelungen des Gesetzes bleiben in Teilen hinter den Erwartungen der Träger zurück“, sagte Selck bei der Anhörung im Sozialausschuss des Landtags in Kiel.

Laut Selck gebe es neben guten Ansätzen dringenden Bedarf zur Nachbesserung. Um positive Effekte durch frühkindliche Bildung zu erzielen, bedürfe es gewisser Rahmenbedingungen. Die Qualität der Betreuung in den Kitas werde durch diesen Gesetzentwurf aber nicht flächendeckend gestärkt. Bereits vorhandene höhere Standards in Einrichtungen würden rechtlich nicht abgesichert, sondern blieben von der jeweiligen Finanzierung durch die Kommunen abhängig. Insofern könne von einer Stärkung der Qualität kaum die Rede sein.

Für Beschäftigte in Kitas bleibt der Entwurf hinter den Erwartungen

Insbesondere aus Sicht der Beschäftigten in Kindertagesstätten bleibe der Gesetzentwurf weit hinter den Erwartungen zurück. So stünden Erziehern nur 1,6 Stunden Verfügungszeit pro Woche zur Verfügung, unter anderem für die Planung, die Vorbereitung von Projekten, Entwicklungsgespräche mit Eltern, Elternabende und die Anleitung von Praktikanten. Tatsächlich reiche diese Zeit jedoch kaum, um an einer Dienstbesprechung teilzunehmen.

Wesentliche Aspekte wie die Idee der inklusiven Kita, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine notwendige Attraktivitätssteigerung des Berufs Erzieher als Mittel gegen den Fachkräftemangel seien hingegen noch gar nicht angefasst worden. „Viel wird jetzt von der anstehenden externen Evaluation abhängen“, so Selck. Sie werde zeigen, wie groß die Bedarfe tatsächlich seien und welcher Masterplan für die Kita der Zukunft in Schleswig-Holstein realisiert werden könne.