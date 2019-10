Bad Oldesloe. Kürbisse, Spinnen, Hexen und Geister gehören zu Halloween wie gefärbte Eier und Hasenfiguren zu Ostern. Perfekt wird das Fest, wenn je nach Zielgruppe stimmungsvoller Grusel hinzukommt. Das ursprünglich aus Irland stammende Brauchtum hat sich seit den 90er-Jahren in Deutschland etabliert, wird auch in Stormarn gefeiert. Allein den Jüngsten vorbehalten ist die Tradition, in Gruppen verkleidet von Haus zu Haus zu ziehen und mit dem Spruch „Süßes, sonst gibt’s Saures“ unter Androhung von Streichen Naschereien einzufordern. Für die Kinder ein aufregender und großer Spaß – umso mehr, wenn die Erwachsenen mitspielen und Süßigkeiten bereithalten.

Zu diesen individuellen Sammelaktionen kommen thematische Partys und Veranstaltungen hinzu. Die Vereinsjugend der TSV Reinbek beispielsweise lädt Kinder von acht bis 13 Jahren zur „Halloween Magic Night“ mit Übernachtungsaktion ein. Der Trubel beginnt am Mittwoch, 30. Oktober (18 Uhr) und endet am Donnerstag, 31. Oktober (11 Uhr). Als Erstes steht ein Besuch im Reinbeker Freizeitbad auf dem Programm, es folgen Abendessen und Spiele in der Uwe-Plog-Halle. „Da am nächsten Tag Halloween ist, können wir nicht ausschließen, dass wir in der Nacht Hexen und Zauberer bei ihren letzten Vorbereitungen für ihren großen Tag treffen werden“, heißt es aus dem gut informierten Kreis der Veranstalter. Für den Spaß zahlen Gäste 25 Euro, Mitglieder sind mit 20 Euro dabei. Für mehr Informationen ist Jugendwart Martin Bokeloh per E-Mail an bokeloh@tsv-reinbek.de zu erreichen, Anmeldungen erfolgen ebenfalls per E-Mail an info@tsv-reinbek.de.

Ein Halloween-Familiengottesdienst in Reinfeld

Im Halloween-Kostüm in die Kirche? Das geht beim Reformations-Halloween-Familiengottesdienst der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Reinfeld. Große und kleine Besucher sind eingeladen, sich am Donnerstag, 31. Oktober (16.30 bis 17 Uhr), möglichst in passenden Kostümen in der Matthias-Claudius-Kirche (Paul-von-Schoenaich-Straße 9) zum Familiengottesdienst zu treffen. Im Anschluss gibt es an der Kirchentür schon die ersten Bonbons.

„Die gruseligste Party des Jahres“ verspricht das Jugendarbeitsteam der Stadt Bargteheide. Sie steigt am Donnerstag, 31. Oktober (17 bis 21 Uhr), im Jugendzentrum (JuZe), das seine Türen für Schauergestalten im Alter von zwölf bis 17 Jahren öffnet. Bei Gruselbowle, Kürbissuppe aus dem Hexenkessel und über Lagerfeuer gerösteten Marshmallows geht es stimmungsvoll zu. Wer sich bei der Kostümierung besonders viel Mühe gibt, hat Chancen auf die Prämierung als schaurigstes Outfit des Abends.

Der Fun-Parc Trittau (Technologiepark 11) kündigt „die aufwendigste und größte Halloween-Party Norddeutschlands“ an. Sie erstreckt sich von Mittwoch, 30. Oktober, bis Sonnabend, 2. November, mit Specials für kostümierte Gäste am Donnerstag und Freitag. Mehr Infos unter www.fun-parc.de.

Eine Halloween-Nacht im Bargteheide Kino

Die Halloween-Nacht im Bargteheider Kino (Hamburger Straße 3) beginnt am Mittwoch, 30. Oktober, pünktlich um 23 Uhr. Der Film „Es – Kapitel 2“ (Altersfreigabe ab 16 Jahren), in dem der blutrünstige Clown Pennywise in einer Kleinstadt sein Unwesen treibt, ist nichts für schwache Nerven. Die Kinder von einst, die das Monster schon einmal vertreiben konnten, nehmen den Kampf gegen den Horror auf. Ob sie das Biest 27 Jahre später endgültig zur Strecke bringen können? Der Eintritt kostet 9 Euro (ermäßigt 7 Euro).

Beim Halloween-Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr Reinbek gilt eine neue Route. Sie führt von der Wache (Klosterbergenstraße) über Schulstraße, Jahnckeweg, Rade und Kirchenallee über die Schulstraße zurück. Zwei Geisterspielmannszüge begleiten den Zug am Donnerstag, 31. Oktober (Treffen ab 16 Uhr, Abmarsch 17.15 Uhr), und spielen an der Feuerwache auf. Große und kleine Spukgestalten können sich vor Ort mit Getränken und Würsten stärken. Zum Abschluss verteilt der Sensenmann Naschereien an die Jüngsten.

Die Diskothek Seh-Sie in Bad Oldesloe (Rögen 3–5) lädt zu zwei Halloween Specials ein. Gäste im Halloween-Kostüm haben am Mittwoch, 30. Oktober, freien Eintritt und können bei Schlager und Discofox feiern. Am Sonnabend, 2. November, stehen Techno Classics auf dem Programm. Weitere Infos gibt’s unter www.seh-sie.de.

TÜV-Tipps für Kinder, Eltern und Autofahrer

Da viele Kindergruppen im Dunkeln unterwegs und oft noch in dunklen Farben gekleidet sind, ist besondere Aufmerksamkeit von allen Verkehrsteilnehmern gefordert. Denn so ein Gruselmoment kann in Kombination mit unüberlegtem Handeln schnell zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr werden. Lutz Möller, der Leiter der TÜV-Station in Trittau, sagt: „Das kann sehr gefährlich werden.“ Eine amerikanische Studie habe gezeigt, dass am Halloween-Abend im Durchschnitt viermal mehr Menschen bei Unfällen zwischen Autos und Fußgängern getötet würden als sonst. Autofahrer sollten am Donnerstag vorausschauend, bremsbereit und mit reduziertem Tempo unterwegs sein. Möller rät Kindern zu Reflektoren an den Verkleidungen und Taschenlampen. Masken, die das Sichtfeld einschränken, sollten vermieden werden.„Wir empfehlen Eltern, ihre Kinder explizit auf das richtige und sichere Verhalten im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Zudem sollten die Kleinen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden.“ nick