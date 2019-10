Lütjensee. Ein Autofahrer hat beim Abbiegen in Lütjensee ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen – es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der 49-Jährige wollte nach Angaben der Polizei am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr mit seinem Kia Sorento von der Hamburger Straße (L 92) nach links in die Trittauer Straße einbiegen, übersah dabei einen BMW Mini.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 13.000 Euro

Die Fahrerin, eine 72 Jahre alte Frau aus Großensee, wurde bei der Kollision schwer verletzt. Der Segeberger erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.