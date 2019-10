Kleinkunst in Reinbek

Lioba Albus ist am kommenden Freitag in Reinbek zu Gast. Auf der Kleinkunstbühne der Begegnungsstätte Neuschönningstedt unterhält die Kabarettistin ihr Publikum, in dem sie in rasantem Tempo in viele verschiedene Charaktere schlüpft. Das Motto der Künstlerin: „Das Weg ist mein Ziel“.

Kleinkunst Fr 25.10., 20.00, Begegnungsstätte, Querweg 13, Karte 14,– im Vvk. unter Tel. 040/727 508 00 sowie an der AK

Lütjensee: Musikalische Lesung

Eine musikalische Lesung gibt es am kommenden Sonnabend in Lütjensee. Zu Gast in der Tymmo-Kirche sind der Schauspieler Rainer Luxem sowie der Organist Volker Linhardt. Die Männer präsentieren Auszüge Stefan Zweigs Novelle „Georg Friedrich Händels Auferstehung“.

Musikalische Lesung Sa 26.10., 19.00, Tymmo-Kirche Lütjensee, Möhlenstedt 7a, Eintritt an Abendkasse kostet 15,-

Hoisdorf: Märchen im Museum

ImStormarnschen Dorfmuseum gibt es am Sonnabend, 26. Oktober, eine Märchenstunde,

Wer Fan von unterhaltsamen Geschichten ist, sollte am kommenden Sonnabend nach Hoisdorf kommen. Im Stormarnschen Dorfmuseum ist von 14.30 Uhr an wieder Märchenstunde. Margrit Strenzke gibt in der Claudiusstube dann Geschichten zum Besten, die vom Meer erzählen und sowohl für junge als auch ältere Besucher geeignet sind.

Märchenstunde Sa 26.10., 14.30, Sprenger Weg 1, Eintritt frei

Ammersbek: Modellbahn bestaunen

Etliche Züge und Dampfloks gibt es am kommenden Wochenende in Ammersbek zu sehen – allerdings in der Miniatur-Version. Die LGB-Freunde Nord bauen ihre digitale und umfangreiche Modellbahnanlage im Pferdestall auf. Dazu gibt es einen kleinen Flohmarkt sowie Spielangebote für die jüngeren Gäste.

Vorführung Sa/So 26./27.10., 11.00 bis 17.00, Pferdestall, Am Gutshof 1, Eintritt 2,–

Bargteheide: Plattvortrag

Wer Wissenswertes über den Maler August Macke (Foto Werk) erfahren will, ist richtig beim Vortrag unter dem Titel „Ein Kind der Sonne“ der Volkshochschule Bargteheide. Seine leuchtenden Bilder beschreiben die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Zuhörer sollten Platt verstehen, denn der Abend ist Teil der Plattdeutschen Tage Stormarn.

Vortrag Do 24.10., 19.30, Stadthaus, Am Markt 4, Eintritt an AK 8,–

Abfischen in Reinfeld

Wird der Reinfelder Herrenteich abgefischt, ist das stets mit einem bunten Programm verbunden. Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit. Von 10 Uhr an lässt der Pächter Tim Schubert zusammen mit seinen Helfern den Wasserstand sinken. Auf dem Karpfenplatz gibt es Essen und Trinken sowie jede Menge Livemusik.

Abfischen So 27.10., 10.00, Herrenteich Reinfeld, Karpfenplatz, Matthias-Claudius-Straße 3