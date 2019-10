Bargteheide. Es ist einer der Krimi-Klassiker schlechthin: „Arsen und Spitzenhäubchen“ von Autor Joseph Kesselring. Das Ensemble des Berliner Kriminal Theaters bringt die bekannte Komödie am Montag, 28. Oktober (20 Uhr), in Bargteheide zur Aufführung.

Wie am Namen des Theaters abzulesen ist, hat sich dieses auf Kriminalstücke spezialisiert. Das Ensemble ist ein eingespieltes Team, viele der Schauspieler waren bereits bei der Premiere 2009 dabei. Wer eine Vorliebe für den Charme klassischer Kriminalstücke hat und dazu noch auf schwarzen Humor steht, sollte sich die Darstellung der Profis in Sachen Krimi nicht entgehen lassen.

Wolfgang Seppelt, Dramaturg und Geschäftsführer, sagt über die Komödie: „,Arsen und Spitzenhäubchen‘ ist eine verrückte Geschichte, die bis Mitte der 1940er-Jahre 1444-mal am Broadway rauf und runter gespielt wurde.“ In den USA und Großbritannien hatte das Bühnenstück damals mehr als vier Millionen Dollar eingespielt. Hollywood wurde auf den Stoff aufmerksam und erwarb die Filmrechte. Durch den Kinofilm mit Cary Grant in der Hauptrolle als Mortimer Brewster erlangte „Arsen und Spitzenhäubchen“ weltweit Bekanntheit.

Stück offenbart Horror hinter kleinbürgerlicher Fassade

Seppelt sagt: „Wir sind damit schon lange erfolgreich auf Gastspiel, ein Ende ist nicht absehbar.“ Der Klassiker sei nach wie vor beliebt bei Jung und Alt und so gut gebaut, „der geht immer“, berichtet der Dramaturg. „Mit der Gründung unseres Theaters im Jahr 2000 haben wir uns auf ein bestimmtes Repertoire eingegrenzt und eine Nische besetzt. Da kommt man an diesem Titel genauso wenig vorbei wie ein Shakespeare-Theater an ,Romeo und Julia‘.“ Die Spielfassung des Burgtheaters Wien sei so „hervorragend und saukomisch“, dass das Kriminal Theater diese übernommen habe. Sie stammt von Joachim Lux, früher Chefdramaturg des Burgtheaters, heute Intendant des Thalia Theaters in Hamburg.

Im Stück offenbart sich der Horror des Kleinbürgertums in Gestalt der reizenden alten Damen Abby und Martha Brewster, die einsamen Herren auf ihre ganz eigene Weise beim plötzlichen Ableben behilflich sind. Als ihr Neffe Mortimer von diesem Treiben erfährt, sieht er Handlungsbedarf. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem er sich herumschlagen muss. Da sind Tote im Keller und in der Truhe und so einige Überraschungen, die sich hinter Türen, Bodenklappen, unter Treppen und Winkeln verbergen. Viele Leute versuchen, eine Menge Leichen durchs Haus zu manövrieren, ohne von den jeweils anderen dabei entdeckt zu werden.

Das Ganze ist ein temporeicher Spaß mit gepflegtem Grusel und skurrilen Charakteren. Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.