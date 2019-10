Bad Oldesloe. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Arzneimittelhersteller Aspen in Bad Oldesloe besucht. Der südafrikanische Pharmakonzern stellt in der Kreisstadt medizinische Produkte her und plant am Standort weitere Investitionen im Produktionsbereich. Von Stormarn aus werden pro Jahr zwei Milliarden Tabletten weltweit ausgeliefert. Mit 430 Mitarbeitern ist der Pharmakonzern einer der größten Arbeitgeber in der Stadt.

Günther ließ sich jetzt die Produktionsstätten zeigen. „Neben den wirtschaftlichen Aspekten wird bei Aspen viel Wert auf Innovation im Umweltbereich und auf das Engagement in den Bereichen Personal und Gesellschaft gelegt“, sagte der Christdemokrat. Auch das mache den Erfolg am Standort in Bad Oldesloe aus. Die Verbundenheit zu Stormarn untermauerte die Firma mit der Ankündigung, in den nächsten Jahren weiter investieren zu wollen. „Wir werden die Produktionskapazität kontinuierlich ausbauen“, versprach Werksleiterin Andrea Bretschneider.

Auch werden neue Mitarbeiter benötigt

Seit Aspen das Werk 2009 von Glaxo Smith Kline übernahm, hat der Konzern in Bad Oldesloe in diesem Bereich rund 40 Millionen Euro investiert. 2019 und 2020 will das Unternehmen weitere 15 Millionen Euro in die Erweiterung der Kapazität stecken. Aspen plant, in den kommenden zwei Jahren die Herstellung weiterer Produkte nach Bad Oldesloe zu verlegen. Das schaffe, so Andrea Bretschneider, eine positive Perspektive für den Standort.

Geschäftsführer Jean-Charles Rousset sagte: „Aspen schreitet somit mit den modernsten Technologien im Werk Bad Oldesloe voran und bereitet sich auf die Zukunft vor.“ Doch nicht nur mit Technik will der Konzern aufrüsten. Auch neue Mitarbeiter werden benötigt. Dabei richtet sich der Blick auf junge Menschen: 2020 will Aspen in Bad Oldesloe 14 Mechatroniker, Industriekaufleute und Pharmakanten ausbilden.