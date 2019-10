Ahrensburg. Mit versteinerten Mienen hörten Ahrensburgs ehrenamtliche Kommunalpolitiker zu, als der Präsident des schleswig-holsteinischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), der Schlossstadt-Gastronom Axel Strehl, kein gutes Haar an Politik und Verwaltung der Schlossstadt ließ. Strehl prangerte beim Jahresempfang des Dehoga Ahrensburg Trägheit der Verwaltung und verpasste Chancen in Sachen Stadtmarketing an. Die aktuellen Pläne nannte er „Stadtmarketing light“.

Der Einladung in das Restaurant Kroatien waren rund 40 Gäste gefolgt. Sie hörten stumm die erzürnte Rede von Axel Strehl. „Ahrensburg ist, was den Tourismus angeht, nicht ansprechbar. Im kostenlosen, kreisweiten Veranstaltungsportal sind wir nicht vertreten“, sagte der Dehoga-Chef. Ein Jahr lang habe die Bitte der Stormarner Tourismusmanagerin Rabea Stahl nach einem Flyer über die Schlossstadt im Rathaus gelegen – ohne ein Ergebnis. Nun habe der Dehoga die Broschüre erstellen und produzieren lassen.

Gastwirte sind gegen die Reduzierung von Parkplätzen

Noch bitterer wurde der Gesichtsausdruck von Strehl, als er auf die jüngsten Pläne von CDU, Grünen und Wählergemeinschaft WAB für ein Ahrensburger Stadtmarketing zu sprechen kam. „Ahrensburg besteht nicht nur aus einer Innenstadt“, sagte der Gastronom. Was Strehl immer noch wütend macht, ist die Historie in Sachen Stadtmarketing: „Was damals von einigen Politikern an Steuergeld verschwendet wurde, ist unglaublich.“

Zum Hintergrund: CDU, WAB und Grüne hatten im Frühjahr mit den Linken ein bereits vorliegendes Marketingkonzept kurz vor der Umsetzung gestoppt. Eine Steuerungsgruppe, bestehend aus Politikern, Wirtschafts- und Verwaltungsvertretern, hatte den Plan unter professioneller Anleitung entwickelt. Rund 63.000 Euro hatte die Stadt für den über zwei Jahre dauernden Prozess an die Beratungsfirma Cima aus Lübeck gezahlt.

Drei Fraktionen haben neue Ideen ins Spiel gebracht

Klaus-Peter (v. l.) und Helga Gerads unterhalten sich mit Bürgervorsteher Roland Wilde und Fraktionschef Detlef Levenhagen (beide CDU)..

Foto: Jana Tiemann / HA

Das Kuriose: Auch CDU, Grüne und WAB waren in dem Gremium vertreten, hätten also ihre Ideen einbringen können. „Ich hatte zeitweilig das Gefühl, dass einige politische Vertreter gar nicht wussten, wo sie gerade sind“, sagte Axel Strehl. Nun haben die drei Fraktionen neue Ideen ins Spiel gebracht (wie berichtet): Sie wollen für mehr Leben in der Innenstadt und somit mehr Umsatz für die Geschäfte sorgen. Für die Umsetzung wollen die Politiker die neue Stelle des Citymanagers im Rathaus schaffen. Dieser soll bereits im kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen.

Zu den Projekten, die den Handel stärken sollen, zählt auch ein Lieferservice. Eine andere Idee ist die Einführung einer „Ahrensburg Card“, mit der Kunden in Geschäften Rabatte bekommen oder Punkte sammeln können. Für mehr Attraktivität könnten Veranstaltungen wie Konzerte, Kleinkunst, Ausstellungen und Kunsthandwerkermärkte sorgen.

Sarach habe das Thema Stadtmarketing schon beinahe begraben

„Das ist kein ganzheitliches Konzept“, sagte Strehl. „Es wäre schön, wenn die Politik mehr Bürgernähe zeigen würde. Vernichten Sie keine Parkplätze, bevor keine Alternativen geschaffen wurden.“ Denn das zentrale Anliegen der drei Fraktionen bei ihren aktuellen Plänen ist, das Ahrensburger Zentrum verkehrsärmer zu gestalten. Rund 200 der 2000 Parkplätze in der City sollen verschwinden.

Ein Gast des Dehoga-Jahresempfangs hatte keine versteinerte Miene, fast war an einigen Stellen ein Schmunzeln zu erkennen. Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach legte in seiner Ansprache sogar noch nach: „Das Scheitern des Konzeptes für ein Ahrensburger Stadtmarketing ist ein Armutszeugnis.“ Er habe das Thema schon beinahe begraben, als er mit Spannung von den neuen Plänen der drei Fraktionen hörte. Zwar sei dabei dann weniger ein Konzept, sondern nur ein „Wie gestalten wir die Innenstadt hübscher?“ herausgekommen.

Thesen des Verwaltungschefs lösen empörtes Gemurmel aus

Aber nun sollten alle gemeinsam die Chance ergreifen. „Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept dafür, wie man entspannt in Ahrensburg Geld ausgeben kann, ohne dass einem ein Auto über die Füße fährt“, sagte der Bürgermeister, der damit ein empörtes Gemurmel an vielen Tischen auslöste.

Aber der Bürgermeister ließ sich nicht beirren: „Mir ist bewusst geworden, dass sich das Verhalten der Menschen in Sachen Mobilität verändert. Denn ich habe auch Kinder. Mehr als die Hälfte der Menschen in Hamburg hat kein Auto mehr. Vor diesem gravierenden Wandel stehen wir auch hier.“ Zwischenrufer wiesen die Vergleichbarkeit von Hamburg und Ahrensburg aufgrund des weniger dichten Netzes des öffentlichen Nahverkehrs ab. Auch darauf entgegnete Bürgermeister Sarach: „Wir sollten unsere Welt in Ahrensburg lebenswert halten.“

Strehl kritisiert Beschränkung der Verdienstmöglichkeiten von Minijobbern

Die wirtschaftliche Situation der Stadt sei ausgezeichnet. Man könne sich ein ganzheitliches Konzept für die Wirtschaftsförderung, das Citymanagement und das Stadtmarketing leisten. In seinen Schlussworten machte Sarach seine Haltung und Rolle deutlich: „In Ahrensburg muss man manchmal Geduld haben. Es ist zudem ein Anachronismus, dass Schleswig-Holstein das einzige Land ist, in dem der Bürgermeister kein Stimmrecht in der Stadtverordnetenversammlung hat.“

Nach der Kritik am Ahrensburger Stadtmarketing hatte Dehoga-Chef Axel Strehl einen Überblick über die Gesamtsituation der Branche gegeben. Die Bundesregierung kritisierte er für die Beschränkung der Verdienstmöglichkeiten von Minijobbern: „Das ist ein politisch gewollter und geförderter Fachkräftemangel.“ Gerade erst hatte der Präsident des Dehoga Hamburg geschätzt, dass rund 5000 Stellen in der Gastronomie und Hotellerie nicht besetzt sind.