Barsbüttel. Dass die Feuerwehr im Barsbütteler Ortsteil Stemwarde eine neue Wache am jetzigen Standort an der Straße Dorfring bekommt, steht schon seit Längerem fest. Allerdings soll sie komfortabler werden als ursprünglich angedacht, also mehr in die Breite statt in die Höhe gebaut werden. Möglich wäre das, wenn die Gemeinde ein angrenzendes Grundstück kauft. Darüber sprachen die Politiker im nichtöffentlichen Teil des Finanzausschusses und beauftragten Bürgermeister Thomas Schreitmüller, die Verhandlungen mit dem Eigner aufzunehmen.

Das neue Feuerwehrgerätehaus soll rund 2,5 Millionen Euro kosten. 300.000 Euro, die im Haushalt mit einem Sperrvermerk versehen waren, wurden jetzt für die weitere Planung freigegeben. Die aktuelle Wache weist erhebliche Mängel auf, die von der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse (HFUK) gelistet sind. Sie fordert beim Neubau unter anderem zwölf Stellplätze für private Autos der Feuerwehrleute, dafür fehlt auf dem 868 Quadratmeter großen Areal der Platz. Allerdings war von einer Ausnahmegenehmigung die Rede. Im Fall des Grundstückskaufs wäre diese nicht mehr nötig.

Ehrenamtler sprachen sich für Verbleib am jetzigen Standort aus

Als Alternative zum Dorfring gab es in der Vergangenheit auch die Idee eines Umzugs. Ein Landwirt signalisierte Verkaufsbereitschaft, forderte 135 Euro für den Quadratmeter Ackerland und wollte nur veräußern, wenn die Gemeinde 20.000 Quadratmeter erwirbt. Das Thema war schnell vom Tisch. Zumal sich die Mitglieder der Ortswehr für den Verbleib im Dorfring aussprachen.