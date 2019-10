Barsbüttel. Die Sozialdemokraten in Barsbüttel möchten, dass die Gemeinde eine Fläche von einem Landwirt erwirbt, damit die Kommune wachsen kann. Mit dem Kauf will die Partei in erster Linie den Bau von preiswertem Wohnraum an der Straße Am Akku beim Nahversorgungszentrum ermöglichen. Die Rede ist von Mehrfamilienhäusern.

In Stormarn ist der Siedlungsdruck hoch. Rund 15.000 neue Wohnungen werden in den kommenden Jahren benötigt. „Ein wachsender Ort bringt junge Familien und Lebendigkeit nach Barsbüttel“, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Außerdem verspricht sich die SPD durch Zuzug mehr Menschen, die sich in Vereinen ehrenamtlich engagieren. „Die Nachfrage nach Wohnungen für Senioren und insbesondere nach bezahlbaren in Barsbüttel ist groß. Fast 100 Haushalte haben ein Anrecht auf eine Sozialwohnung und suchen diese vergeblich“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Hermann Hanser.