Plattdeutscher Krimi in Ahrensburg

„Schnee von güstern“ ist der Titel eines neuen Krimistücks der Ahrensburger Speeldeel. Ein Polizist macht sich auf die Suche nach einer Frau, die während einer Schneekatastrophe spurlos verschwunden ist.

Theater Do/Fr 24./25.10. & Fr 1.11., 20.00, Alfred-Rust Saal, Wulfsdorfer Weg 71, Karten 7,– bis 12,–, Vvk.: Theaterkassen Ahrensburg (Große Straße 15a) und Bargteheide (Rathausstraße 25) sowie an der AK

Bargteheide: Konzert mit Gitarre und Mandoline

Das renommierte Duo Daniel Ahlert und Birgit Schwab gibt auf Einladung des Vereins à la carte Kammermusik ein Konzert in Bargteheide. Mit Gitarre und Mandoline präsentieren die Musiker romantische und virtuose Werke des 19. Jahrhunderts.

Konzert So 27.10., 17.00, Stadthaus, Am Markt 4, Karte 18,–/5,– (erm.), Ki. unter 12 J. frei, Vvk.: Arkaden-Buchhandlung, Bahnhofstraße 5, sowie an der AK

In Ahrensburger Kinderchor mitsingen

Der Kinderchor der Schlosskirche Ahrensburg startet mit den Vorbereitungen für das „Offene Singen“ am ersten Advent und das Krippenspiel am Heiligen Abend. Das neue Programm ist eine gute Gelegenheit für Neueinsteiger. Zum Mitsingen eingeladen sind Kinder ab fünf Jahren.

Proben jeweils Di, 15.00–15.45 (ab 5 J.) & 16.00–17.00 (ab 2. Kl.), Gemeindesaal, Am Alten Markt 9, kostenlos. Infos: Tel. 04102/327 17

Bastelabend für Väter und Kinder in Bargteheide

Die beiden Bargteheider Pastoren Jan Roßmanek und Tim Ströver planen einen Bastelabend für Väter und Kinder (ab Grundschulalter). Sabine Stoldte leitet das kreative Tun an. Jeweils ein Schaustück kann mit nach Hause genommen werden, die übrigen Bastelarbeiten sollen für einen guten Zweck verkauft werden. Für Getränke und Imbiss ist gesorgt.

Bastelabend Fr 25.10., 18.00, Wolke 3, Lindenstraße 3, kostenfrei

Ahrensburgs Grüne organisieren Doppelkopfturnier

Die Ahrensburger Grünen laden zu einem Doppelkopfturnier für diesem Freitag ein. Wer bei dem Kartenspiel-Abend dabei sein will, sollte sich noch unter Telefon 04102/520 18 oder per E-Mail an susanna.hansen@gruene-ahrensburg.de anmelden. Teilnehmer können die Turnierregeln zuvor unter www.gruene-ahrensburg.de einsehen.

Turnier Fr 25.10., 19.00, THCA-Restaurant, Fannyhöh 9f, Startgeld 5,–

Bauchtanz in Glinde

Die Bauchtanzkurse mit Reinhild Damm in Glinde bieten rhythmische, figurmodellierende Bewegungen. In entspannter Atmosphäre kommen die Teilnehmer bei Musik in Schwung. Wer das Angebot testen will, kann zum Schnuppern einfach vorbeikommen.

Kurse Mi 23.10., 16.45–18.00 (Anfänger), 18.15–19.30 (Fortgeschrittene), 8 Termine, Gutshaus, Möllner Landstraße 53, Gebühr 64,–, Anmeldung unter Tel. 040/71 00 04 15