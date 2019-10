Ahrensburg. Mit der Messe Aktiv Leben will BürgerStiftung Region Ahrensburg die Generation 55 plus zu Ideen und Plänen für die neue Lebensphase anregen. Das Arbeitsleben ist geordnet, die Kinder sind aus dem Haus und der Körper fühlt sich anders an als mit 20 Jahren. An mehr als 60 Stationen erhalten die Besucher Informationen zu den Themen Accessoires, Automobile, Bildung, Ehrenamt, Ernährung, Finanzen, Fitness, Genießen und Gesundheit. Auch über Immobilien, Mobilität im Alter, Recht, Reisen, Sicherheit, Sport und Wohnen. Die Veranstalter laden ein für Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 16 Uhr in das Gebäude von Kamux Auto Ahrensburg (Kornkamp 6, ehemals Hagebaumarkt) ein. Die Messe öffnet das dritte Mal ihre Türen.

Etliche Angebote auf 600 Quadratmetern

2018 hatten etwa 1000 Interessierte das Angebot genutzt. Dieses Jahr bieten die Veranstalter auf 600 Quadratmetern Fachvorträge, Mitmachangebote und ein Musikprogramm mit Akkordeonspieler, chinesischem Löwentanz und Shanty Chor. Das Cafeteria-Team sorgt für das leibliche Wohl der Besucher. Im Außenbereich warten ein Reisebus von Reisering Hamburg, Fahrzeuge zum Probefahren und kostenfreie Hörtests. Wer mag, kann Tai Chi und Tischtennis ausprobieren. „Auch im fortgeschrittenen Alter aktiv und selbstbestimmt zu leben – das ist der Wunsch vieler Menschen. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr viele neue Angebote vorstellen können. Mit einer ganzen Reihe von Aktionen, Mitmachangeboten und musikalischer Begleitung bieten wir den Besuchern eine attraktive Messe“, sagt Michael Eckstein, Vorsitzender der BürgerStiftung.

Messe: So 27.10., 11 bis 16 Uhr, Kornkamp 6, Ahrensburg. Eintritt frei. Parkplätze sind nebenan auf der Fläche des toom-Baumarktes vorhanden. Die Ausstellerliste und das Programm finden Sie unter www.aktivleben-55plus.de.