Grosshansdorf. Wer ins Theater geht, um eine Komödie zu sehen, will gut unterhalten werden und Spaß haben. Ob das Theater Hoisdorf mit seinem neuen Stück „Neurosige Zeiten“ die Erwartungen des Publikums erfüllen kann, zeigt sich bei der gut besuchten Premiere im Waldreitersaal Großhansdorf.

Als sich der Vorhang öffnet, gibt er den Blick frei auf das Wohnzimmer einer psychiatrischen Wohngruppe, in der Agnes (Sarah Flentje) ein äußerst unbefriedigtes Dasein fristet. Ihre Sexsucht hat der Hotelerbin ein gerichtliches Verfahren und den Zwangsaufenthalt eingebrockt. Trotzdem sitzt sie gerade eher demi-bekleidet auf dem Sofa, was ihren Mitbewohner Hans (Tim Kröger) jedoch kalt lässt. Der Zwangsneurotiker schafft mit genau abgezirkelten, ruckartigen Bewegungen Ordnung im Zimmer und hat kein Auge für derlei Details.

Besuch löst Kettenreaktion mit Situationskomik aus

Doch er hat die Rechnung ohne Agnes gemacht. In ihrer Not erscheint ihr sogar der spießige Hans als begehrenswertes Objekt. „Komm, sei mal weniger neurotisch und ein bisschen mehr erotisch“, fordert sie ihn auf, während sie mit ihrem Bein demonstrativ lasziv an seinem Schenkel entlangstreicht. Während der zutiefst verstörte Hans vor den amourösen Avancen flieht, betritt Marianne (Mareike Kachel) die Szene. Auch sie gehört zur Wohngemeinschaft und ist wie Agnes unfreiwillig dort.

Ihr Opfer: Schlagerfuzzi Hardi Hammer, in dessen Schlafzimmer es sich die Stalkerin gemütlich gemacht hat. Von einem Therapieerfolg ist Marianne meilenweit entfernt, wie sich an ihrem Outfit mit Hardi-Motiv und ihren nur um den Star kreisenden Gedanken ablesen lässt. Pech für die beiden Patientinnen, dass ihr unverändertes Verhalten Psychiaterin Schanz (Marta Baranowski) auf den Plan ruft, die mit Konsequenzen droht.

Ein ungebetener Gast bringt weiteres Unheil mit sich

Doch weitaus schlimmeres Unheil bahnt sich durch einen ungebetenen Gast an. Agnes Mutter Cécilie (Heike Meyer) will sich einen Eindruck vom Domizil ihrer Tochter verschaffen. Panisch beruft Agnes alle Hausgenossen zur Krisensitzung ein. Sie muss um jeden Preis verhindern, dass ihre Mutter mitbekommt, wo sie gelandet ist.

Ab in die Gummizelle: Für Cécilie (Heike Meyer, M.) läuft es gerade nicht so optimal.

Foto: Elvira Nickmann

In Windeseile entwirft sie einen Plan, um alles so normal wie möglich erscheinen zu lassen. Ihre Mitbewohner geben ihr Bestes, um die Illusion vollkommen erscheinen zu lassen. Doch sie haben ihre Rechnung ohne den Zufall gemacht. Eine Katastrophe nach der anderen konfrontiert die WG mit den irrsinnigsten Situationen, durchkreuzt alle Pläne und sorgt für überbordende Situationskomik. Zu der bunt zusammengewürfelten Truppe zählen außerdem die manisch-depressive, an völlig deplatzierten Stellen durch kuriose Fröhlichkeit aneckende Künstlerin Desirée (Claudia Schur) und Willi, der sich gern hinter dem Vorhang versteckt und sich durch seine Soziophobie in die unmöglichsten Situationen manövriert. Zu der ohnehin brisanten Mischung gesellen sich noch eine Tupper-Verkäuferin (Annette Henschel), Beschäftigungstherapeutin Rahel (Kaya Malin Kröger) und Hardi Hammer (Timo Hilkenbach) in Begleitung eines Sensationsreporters (Merek Kröger).

Das Stück lebt vom Spiel mit Stereotypen, Slapstick- und Überraschungsmomenten, die ineinandergreifen und auf den Punkt gespielt sind. Besonders im ersten Teil ist das Tempo rasant, geschehen die Dinge Schlag auf Schlag. Die Schauspieler beherrschen die Kunst, die Zuschauer zu amüsieren und zum Lachen zu bringen. Immer wieder durchziehen Heiterkeitssalven den Zuschauersaal. Besonders hervorzuheben ist das darstellerische Können des Ensembles, das für ein Amateurtheater von beeindruckender Qualität ist. Ein Ergebnis harter Arbeit, wie Regisseur Andreas Lüthje weiß. Er sagt: „Wir versuchen, das hohe Niveau zu halten und immer wieder neu gut zu sein.“

Seit April haben die Schauspieler fleißig geprobt

Seit April wird geprobt, in den letzten drei Wochen vor der Premiere habe sich die die Gruppe drei- bis viermal in der Woche getroffen, um an den Feinheiten zu feilen. „Sonst würden wir das nicht so hinbekommen, wie wir es uns wünschen“, so Lüthje. Das erklärte Ziel der Truppe, Amateurtheater auf Profiniveau zu machen, erreichen die etwa 35 Mitglieder im Alter von 21 bis über 70 Jahren nicht zuletzt durch stetige Fortbildung. Lüthje und seine Co-Regisseurin Katja Hilkenbach haben ein Händchen für die richtige Besetzung der Rollen. In Zusammenarbeit mit den Darstellern gelingt es dem Regieteam, die Entwicklung der unterschiedlichen Charaktere so zu fördern, dass sie auf der Bühne vollkommen natürlich erscheinen.

Sogar die Details des Bühnenbildes und der Kostüme sind bis ins Kleinste durchdacht (Unterwäsche!) und professionell umgesetzt. Sehenswert!