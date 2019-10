Ahrensburg. Der gut ein Meter große Stoffhund Lucifer spielt an diesem Abend für die Jugendgruppe vom Technischen Hilfswerk (THW) Ahrensburg die Hauptrolle. Leiter Fabian Oving probt mit neun Kindern den Ernstfall. Kuscheltier Lucifer liegt dabei auf einer Trage, die an einer Leiter mit Seilen befestigt ist. Der Hund darf nicht herunterstürzen, denn bei einem richtigen Einsatz handelt es sich schließlich um einen Menschen. „Lucifer würde ein Sturz nicht wehtun, einem Verletzen aber umso mehr“, sagt Oving.

60 Frauen und Männer aus Ortsverband einsatzbereit

Die Jugendgruppe trifft sich jeden Dienstag auf dem Gelände am Roggenweg im Gewerbegebiet Beimoor. Was die Kinder und Jugendlichen üben, ist für die erwachsenen Helfer Alltag: Bei Katastrophen und größeren Unglücken im Kreis Stormarn, aber auch überregional rücken bis zu 60 Frauen und Männer aus dem Ahrensburger Ortsverband aus. In der Mini- und Jugendgruppe sind zudem 45 Mitglieder im Alter von sechs bis 18 Jahren aktiv.

Unter anderem waren freiwillige Helfer bei den Hochwasserkatastrophen 1997 (Oder), 2002 und 2013 (jeweils Elbe) zur Stelle. „Das Hochwasser 2013 in Lauenburg war mein erster längerer Einsatz, knapp drei Wochen war ich dort“, sagt der Öffentlichkeitsbeauftragte Sönke Thomsen. „Keller waren vollgelaufen, Straßen überflutet, Zehntausende Sandsäcke wurden aufgestapelt: Selten habe ich so viel Zusammenhalt gesehen wie dort, auch in der Bevölkerung“, sagt er.

1998 waren sie bei Gasexplosion in Bad Oldesloe im Einsatz

Die Bandbreite der Einsätze ist groß: 1994 holten THWler ein Auto aus dem Ahrensburger Schlossteich, 1998 waren sie nach einer Gasexplosion in Bad Oldesloe. Im Jahr 2005 bargen sie einen Kran in Lütjensee, im Winter 2010 musste der überlaufende Reinfelder Herrenteich abgepumpt werden. Sogar in Frankreich und Aserbaidschan waren Mitglieder schon im Einsatz.

Dieses Jahr konnte ein Jubiläum gefeiert werden. „50 Jahre THW-Ortsverband Ahrensburg sind das Ergebnis von 50 Jahren T wie Teamarbeit, H wie Hilfsbereitschaft und W wie Wissen“, sagt der Ortsbeauftragte Holger Zentawer gegenüber dem Abendblatt. „Das vergangene Jahr war für das THW veränderungs- und abschiedsreich“, so Sönke Thomsen. Die Bundesanstalt stelle sich für die Zukunft neu auf, um Einsatzoptionen zu optimieren und zu erweitern.

Neue Unterstützer sind beim Hilfswerk willkommen

Von den Umstrukturierungen seien bundesweit alle 668 Ortsverbände betroffen. Bisher habe jeder THW-Ortsverband neben zwei Bergungsgruppen auch eine spezielle Fachgruppe gehabt. „Zum 1. September wurden die zweite Bergungsgruppe und unsere Fachgruppe Beleuchtung zu einer gemeinsamen Gruppe zusammengefasst“, so Thomsen. Anfang Oktober wurde der Ortsverband mit der Fachgruppe Elektroversorgung um eine Spezialeinheit aufgestockt. Diese hat ein Notstromaggregat, mit dem bei einem größeren Stromausfall sogar die Versorgung eines kompletten Krankenhauses aufrechterhalten werden kann.

Während sich viele Jugendliche fürs THW interessieren, ist das bei Erwachsenen anders. „Häufig sind sie im Beruf so stark eingespannt, dass sie sich nicht zutrauen, nebenbei auch noch ein Ehrenamt auszuüben“, sagt Thomsen. So sind weitere Unterstützer jederzeit willkommen. Thomsen: „Egal welches Geschlecht, welche Herkunft, welche Ausbildung oder welches Alter.“