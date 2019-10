Bargteheide. Rund 1000 Tage nach Planungsbeginn hat Topmotive als größtes IT-Unternehmen im Kreis Stormarn sowie europäischer Marktführer für Katalog- und Informationssysteme seinen neuen Hauptsitz in Bargteheide bezogen. Auf dem 8300 Quadratmeter großen Grundstück werden nun die ursprünglich sechs Büros aus Bargteheide und Hammoor zusammengefasst, um die „Topmotive Familie“ zu bündeln. „Dies ist ein Bekenntnis zum Standort und gleichzeitig ein Versprechen, den Vorsprung als Markt- und Innovationsführer weiter auszubauen“, sagte Anja Pleus, Inhaberin und Geschäftsführerin der Topmotive Gruppe, am Freitag.

Knapp 150 Mitarbeiter zählt die Firma Topmotive bislang

„Wir sind hier seit 25 Jahren verwurzelt und wollen in Zukunft noch 100 zusätzliche Arbeitsplätze in Bargteheide schaffen.“ Knapp 150 Mitarbeiter sind bereits in das zehn Millionen Euro teure Bürogebäude gezogen. Auf 4600 Quadratmeter Fläche gibt es die unterschiedlichsten Arbeitsplatzkonzepte, von sogenannten offenen Teamboxen bis hin zu ad-hoc-Arbeitsplätzen für mobiles Arbeiten. 64 Photovoltaikpanels und ein innovatives Heiz- und Kühlsystem sorgen für Klimaneutralität. Für eine gute Work-Life-Balance sollen der neue Fitnessraum und Zimmer für Kinderbetreuung sorgen. Neben Nachhaltigkeit seien dem Unternehmen vor allem individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten wichtig.

„Wir ziehen unseren Unternehmensnachwuchs gern selbst heran, haben mit Werkstudenten und Azubis zurzeit 18 Kollegen, die bei uns lernen“, sagte Vorstandsmitglied Stefan Schneider. „Mitarbeiter mit Kfz-Sachverstand und Entwickler findet man nicht einfach auf der Straße. Erst durch sie erwacht ein Gebäude zum Leben.“

Bus soll bald halbstündlich ins Gewerbegebiet fahren

Auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz war bei der feierlichen Einweihung der Firmenzentrale dabei. Er lobte nicht nur das Wachstum des Vorzeigeunternehmens, sondern ebenfalls die familiäre Atmosphäre und klare Vorbildfunktion im Mittelstand. Topmotive habe als echtes Start-up-Unternehmen begonnen und jetzt auch den Generationsübergang hervorragend hinbekommen. Damit sei bewiesen, dass Firmen auf der Achse zwischen Hamburg und Lübeck Fachkräfte finden, wenn sie Mitarbeiter nicht nur ködern, sondern auch halten können. „Als liberaler Wirtschaftsminister finde ich es wunderbar, wenn so ein Bau ohne Fördermittel auskommt“, sagte Buchholz. „In Stormarn bündelt sich große Wirtschaftskraft, und das Wachstum dieses Unternehmens ist noch lange nicht zu Ende.“

Die Entscheidung für Bargteheide sei ihnen nicht schwergefallen, sagt Topmotive-Vorstand Pleus. Der Draht zwischen der Verwaltung und den Gewerbetreibenden sei gut. Um den Wirtschaftsstandort weiter aufzuwerten und die Unternehmen zu unterstützen, soll die Buslinie 8106 das Gewerbegebiet von Januar 2020 an im Halbstundentakt mit dem Bahnhof verbinden. Eine Bushaltestelle wird direkt vor der neuen Topmotive-Zentrale eingerichtet. „Um dieses Modellprojekt zu realisieren, wollen wir uns als Stadt die Kosten mit der Wirtschaft teilen“, sagt Rathaussprecher Alexander Wagner.

55.000 Euro betrüge die jährliche Differenz zu der vom Kreis finanzierten stündlichen Busverbindung. Die Endabstimmung stehe noch aus. „In der kommenden Woche gehen die Schreiben an die Unternehmen raus“, sagt Alexander Wagner. „Wenn alles klappt, soll die kürzere Taktung zunächst für zwei Jahre eingeführt werden.“