Ahrensburg. Nach rund vier Jahrzehnten mit ungezählten Auftritten und nach schier endlos zurückgelegten Kilometern per Zug, Auto, Bus oder Flugzeug tritt der bekannte Kabarettist und Wahl-Ahrensburger nun langsam auf die Bremse. Er hat seinem Publikum großartige Programme solo oder mit namhaften Kollegen wie Matthias Beltz, Achim Konejung, Heinrich Pachl oder Arnulf Rating geboten. Nun werde es langsam Zeit für ihn mit dem Herumreisen, dem Tourleben, den „nicht immer entspannenden Hotelübernachtungen, manchmal zu hastigen Mahlzeiten und mit dem Leben aus dem Koffer aufzuhören“, wie Schroth sagt.

Das Programm verspricht Lachgarantie

All das sieht er nun mit seinem lachenden Auge – wegen der vielen wunderbaren Erfahrungen und Erlebnisse, die auf immer in seinem Gedächtnis bleiben. Ebenso die ungezählten bereichernden Begegnungen mit „fabelhaften Künstlern, Veranstaltern und Medienleuten, von denen viele im Laufe der Zeit zu Freunden wurden“. Vor allem aber möchte sich Schroth von seinem Publikum verabschieden, das ihn in all den Jahren treu begleitet hat, das mit ihm zusammen älter – „um nicht zu sagen alt und weise“ – geworden ist.

Jetzt nimmt er die Besucher im Marstall mit in die rasante „Schlusskurve“, eine Fahrt ohne Tempolimit durch die besten, beliebtesten und lustigsten Szenen und Nummern, kurzum: eine Wiedersehens-Tour mit vielen mittlerweile legendären Kabinettstückchen aus den vier Jahrzehnten, begleitet von Kultregisseur Uli Waller. Ein Programm mit Lachgarantie: Schnell, treffsicher, zugespitzt und komisch.

Schlusskurve: Mo, 21.10., 20.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Karten Vvk. 20,–/24,–, an der AK 22,–/26,–, Vorverkaufsstelle: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3 a, online über die Website www.marstall-ahrensburg.de