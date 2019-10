Ahrensburg. Der Mann, den Zollbeamte und Polizisten nach einer Verfolgungsjagd auf dem Ahrensburger Ostring verhaftet haben (wir berichteten), war von der Polizei Gelsenkirchen wegen schweren Raubes gesucht worden. Er soll am Mittwoch, 9. Oktober, im Stadtteil Buer eine Maklerin bei einer Wohnungsbesichtigung mit einem Messer bedroht, verletzt und gefesselt haben. Laut Polizei erbeutete der 31-Jährige Geld und Wertgegenstände. Dann flüchtete er mit dem schwarzen 5er-BMW der Frau.

Gesuchter verlor Kontrolle über Wagen

Die Fahnder warnten dringend davor, den Gesuchten anzusprechen oder festzuhalten. Vor der Tat war er nicht in eine Therapieeinrichtung zurückgekehrt, in der er Patient war. Das gestohlene Auto war schleswig-holsteinischen Zöllner auf der Autobahn 1 in Stormarn aufgefallen. Als sie den BMW stoppen wollten, raste der Fahrer über den Ostring in Richtung Ahrensburg davon.

In Höhe der Ausfahrt Ahrensfelde verlor er dann die Kontrolle über den Wagen, der in die Böschung schleuderte und frontal gegen einen Baum prallte. Der leichte verletzte Mann lief davon, doch seine Verfolger waren schneller und überwältigten ihn.

Da zunächst unklar war, ob eine zweite Person im BMW war, wurde die Gegend mit Spürhunden abgesucht. Der Verhaftete kam in ein Krankenhaus und dann in ein Hamburger Gefängnis.