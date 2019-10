Siek. Eine Ärztin, die singen kann, ist an sich noch nichts Besonderes. Aber eine Ärztin, die Gesang mit Beruf verbindet, dürfte eine Rarität sein. Alaleh Raji, Fachärztin für Neurologie und begeisterte Sängerin, verbindet medizinische Vorträge mit musikalischen Darbietungen zu einer Art Infotainment.

Rajis Leidenschaft gilt zum einen ihrem Spezialgebiet Multiple Sklerose (MS), einer entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Zum anderen der Musik, die sie wahlweise in ihrer Muttersprache Persisch, auf Deutsch oder Englisch zu Gehör bringt. Wie bei der öffentlichen Veranstaltung des Neurozentrums Hamburg in Bergedorf (Johann-Adolf-Hasse-Platz 2) unter dem Titel „Update Multiple Sklerose“ am Dienstag, 22. Oktober (17 Uhr). Dort berichtet die Ärztin von den jüngsten amerikanischen und europäischen Neurologenkongressen in Sachen MS. Später können die Zuhörer beim musikalischen Vortrag entspannen, wenn Raji, begleitet von Andreas Hecht an der Gitarre, ihre Sopranstimme erklingen lässt.

Alaleh Raji legte eine Bilderbuchkarriere hin

Alaleh Raji und ihr Kollege Gerhard Winkler bei der Arbeit in der gemeinsamen Praxis. Die beiden Ärzte leiten das Neurozentrum Hamburg.

Foto: Thomas Voigt

Für die singende Ärztin bietet ihr Hobby den perfekten Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag. Sie sagt: „Ich singe, was mir gefällt und womit ich mich identifizieren kann.“ Beispielsweise deutsche Lieder der 50er- und 60er-Jahre und englische Songs aus der Zeit von 1960 bis 1980. „Ich versuche jeden Tag, mindestens eine halbe Stunde zu Hause zu üben. Wenn ich dabei die Zeit vergesse, können es auch zwei Stunden werden.“ Schon als Kind habe sie Klavierunterricht gehabt und gern gesungen. Auf einer Aufnahme auf Kassette sei zu hören, wie sie als Sechsjährige ein Lied auf Englisch singt. Als Erwachsene, habe sie dann Gesangsunterricht genommen, um ihre Stimme zu schulen. Mit 13 Jahren kam die gebürtige Perserin mit ihrer Familie nach Deutschland. Der Grund: „Mein Vater wurde politisch verfolgt.“ Obwohl ein Neuanfang in einem fremden Land mit ebenso fremder Sprache gerade für Jugendliche alles andere als einfach ist, lernte Alaleh Raji schnell.

Sie legte in der Folge eine Bilderbuchkarriere hin, arbeitete als Medizinisch-Technische Assistentin in der Radiologie, studierte Medizin, schrieb ihre Doktorarbeit über MS. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Gerhard Winkler leitet die 46-Jährige derzeit das Neurozentrum Hamburg in Bergedorf, unterrichtet zusätzlich als Professorin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, veröffentlicht laufend medizinische Fachbeiträge und produziert nebenbei auch noch Filme, die sich mit MS beschäftigen (online verfügbar auf www.mymsmagazin.com).

Der Eintritt zu dem Termin ist kostenlos

Am Freitag, 25. Oktober (17 Uhr) gestaltet Alaleh Raji gemeinsam mit Kollegen im Schloss Reinbek (Schlossstraße 5) eine Vortragsrunde mit Diskussion zum Thema Polyneuropathie, bestimmten Erkrankungen des peripheren Nervensystems. Zum Mikrofon greift Raji an diesem Abend jedoch nur für den Vortrag. Das ist bei der Jahresgala des Neurozentrums am Mittwoch, 11. Dezember (19 Uhr), im Studio E der Laeiszhalle (Johannes-Brahms-Platz 1) in Hamburg, anders. Dann steht die sympathische Ärztin mal nur als Sängerin und Entertainerin mit Band auf der Bühne.

Wer bei einer der drei Veranstaltungen dabei sein will, muss sich unter info@nzhb.de oder Tel. 040/55 28 61 11 anmelden. Der Eintritt ist frei, bei der Gala wird um Spenden gebeten. Weitere Infos gibt’s unter www.nzhb.de.