Ahrensburg. Aufgrund eines Leitungsschadens sind zahlreiche Kunden der Schloss Media in Ahrensburg seit Donnerstagabend ohne Telefon und Internet. Nach Angaben der Tochtergesellschaft der Stadtwerke Ahrensburg sind die Haushalte im Südwesten der Schlossstadt von der Störung betroffen.

Haushalte sind seit Donnerstagabend ohne Telefon, Internet und TV

„Die Versorgung ist seit etwa 18 Uhr am Donnerstag unterbrochen“, sagt Unternehmenssprecherin Maike Pielburg auf Anfrage. „Wir arbeiten seitdem mit Hochdruck an der Behebung des Problems.“ Bei Tiefbauarbeiten sei ein externer Glasfaserstrang durchtrennt worden, daher ein Hauptverteiler vom Netz abgeschnitten. „Daher sind alle Dienste von dem Ausfall betroffen, die über Glasfaser bezogen werden, also Internet, Telefon und Fernsehen“, so Pielburg. Wie viele Haushalte vom Netz abgeschnitten sind, dazu machte Pielburg keine Angaben, sprach aber von einem „lokalen Problem“.

Stadtwerke wollen Schaden noch am Freitag beheben

Bis Donnerstagnacht hatte das Unternehmen den Schaden noch nicht lokalisiert. „Unsere Mitarbeiter sind sofort ausgerückt, inzwischen konnten wir das Problem mit 99-prozentiger Sicherheit lokalisieren“, so Pielburg. Noch immer meldeten sich zahlreiche Kunden bei den Stadtwerken, um die Störung zu melden. „Unsere Telefone laufen heiß“, sagt Pielburg. „Wir gehen davon aus, die Störung in der nächsten Stunde beheben zu können“, so die Unternehmenssprecherin. „Ziel ist es, dass alle haushalte spätestens zum Wochenende wieder Zugang zu unseren Dienstleistungen erhalten.“