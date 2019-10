Ahrensburg. Das Schöffengericht Ahrensburg hat einen 48-Jährigen wegen Vergewaltigung und Körperverletzung seiner geistig behinderten Tochter zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Nach rund fünfstündiger Verhandlung sahen es der Richter und seine beiden Schöffen als erwiesen an, dass der Angeklagte Peter Z. (Name geändert) die damals 21-Jährige missbraucht hat. Vergeblich habe sie sich mit ihren Händen gewehrt. Binnen einer Woche kann Berufung oder Revision eingelegt werden.

Die Staatsanwältin hatte drei Jahre Haft gefordert, während die Verteidigerin auf zwei Jahre Bewährungsstrafe plädierte. „Wir sind überzeugt, dass sich die Tat nicht so zugetragen hat, wie vom Angeklagten geschildert, sondern so wie vom Opfer“, sagte Richter Said Evora.

Die junge Frau verbrachte das Wochenende bei den Eltern

Demnach habe die heute 23-Jährige, die seit Geburt geistig behindert ist und in einer betreuten Wohngruppe in Stormarn lebt, an jenem Wochenende im September 2017 mit ihrer ebenfalls behinderten kleineren Schwester bei den Eltern in Ahrensburg übernachtet. Nach einem Fernsehabend sei Peter Z. ins Zimmer der schlafenden Tochter gegangen, habe sich zu ihr ins Bett gelegt und sie entkleidet. Die junge Frau, die in Ein- bis Zwei-Wort-Sätzen spricht, bis zehn addieren und einfache Worte schreiben kann, habe mit Fäusten versucht, die Vergewaltigung zu verhindern.

Der Angeklagte präsentierte eine andere Version der Tat

„Die Aussage des Opfers ist glaubhaft und stringent, im Gegensatz zum Verhalten des Angeklagten“, sagte der Richter. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit habe der Mann dem Gericht eine andere Version präsentiert, wie Said Evora es zusammenfasste. Demnach habe Z. allein im Wohnzimmer auf dem Sofa gelegen, als seine Tochter zwischen vier und sechs Uhr morgens hereingekommen sei, sich ausgezogen, neben ihn gelegt und von sich aus die Initiative ergriffen habe. Er selbst habe nichts dagegen tun können. Für das Gericht waren das „weitgehend Schutzbehauptungen“.

So habe der Angeklagte Details der Tat zunächst abgestritten und erst später zugegeben. Dieses Verhalten schilderte auch der Sachverständige Dr. Wolfram Schreiber, Chefarzt des Psychiatrischen Krankenhauses Rickling (Kreis Segeberg). Auch ihm gegenüber habe Peter Z. die Vorwürfe zunächst geleugnet und erst auf wiederholte Nachfrage begonnen, sie einzuräumen.

Sachverständiger hält eine Wiederholung nicht für unwahrscheinlich

„Er hat eine sehr unkritische Haltung sich selbst gegenüber“, sagte Schreiber. Im Vordergrund habe die Angst vor strafrechtlichen Folgen gestanden und nicht Reue. Peter Z. sei sehr wohl in der Lage zu erkennen, dass Dinge strafbar seien. „Seine Tochter nicht sexuell zu penetrieren ist eine sehr einfache Aufgabe“, so der Facharzt. Bei einer unglücklichen Kombination von äußeren Umständen seien Wiederholungen „im wahrscheinlichen Teil“ einzuordnen. Für eine Schuldunfähigkeit von Z., der wie seine Frau einen gesetzlichen Betreuer hat, gebe es keine Anhaltspunkte.

Zeugen bestätigten die Opferaussage. So sagte die Oma, die ihre Enkelin vorzeitig abholte und zur Wohngruppe fuhr: „Sie ist ein lebhaftes Kind, aber an dem Tag hat sie nicht geredet, sich nach hinten ins Auto gesetzt, geweint und wollte nur nach Hause in ihr Zimmer.“ Zudem habe sie Schmerzen gehabt.

Rechtsmedizinische Untersuchung in der Uni-Klinik

Dass die junge Frau an dem Tag Probleme beim Gehen hatte, schilderten eine Betreuerin der Wohngruppe und die gesetzliche Betreuerin des Opfers. Die Frau war nach einem Anruf zu ihrem Schützling gekommen. Gemeinsam fuhren sie am späten Nachmittag zur rechtsmedizinischen Untersuchung in die Uni-Klinik Hamburg-Eppendorf.