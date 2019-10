Bad Oldesloe. 20.370 Euro hat das Benefizkonzert Rock am Schloss in Bad Oldesloe dieses Jahr eingespielt. Jetzt hat der Lions Club Stormarn entschieden, welche Vereine, Organisationen und Initiativen Geld aus dem Erlös erhalten. In der Jury saßen auch Landrat Henning Görtz und Werner Voss, Musiker der Coverband Stone. Ihre Wahl fiel auf 21 Projekte, die sozial bedürftigen jungen Menschen zugute kommen und möglichst viele Kinder erreichen. Insgesamt gab es 25 Bewerber.

Über eine Förderung dürfen sich folgende Organisationen freuen: die Bargteheider Stadtmusikanten, die AG Kinderarmut Reinfeld, der Hort der Grundschule am Schloss in Ahrensburg, der Kinderschutzbund Stormarn, die Migrationsberatung Bad Oldesloe, die christlichen Pfadfinder Trittau, der FC Schmalenbeck United aus Großhansdorf, das Tumbling-Team Ohe, der TSV Glinde, das Kinder- und Jugendhaus St. Josef, die Stadtschule und der Elternfonds der Klaus-Groth-Schule in Bad Oldesloe, der Verein zur Förderung der Erziehungs- und Lebensberatung, die Reittherapie „Pferde Stärken“, der Verein Bunte Vielfalt in Bargteheide, der Kreisjugendring Stormarn, das Jugendaufbauwerk der Kreishandwerkerschaft, der SSC Hagen Ahrensburg, das Präventionsprogramm Klasse 2000 und das Hospiz Lebensweg in Bad Oldesloe.

Organisation für Konzert 2020 hat bereits begonnen

„Das Konzert führt viele Menschen zusammen, bringt Freude und zugleich vielen Kindern und Jugendlichen Hilfe“, sagt Lions-Präsident Walter Gyhr. „So erfüllen wir die Lions-Idee mit Leben.“ Mit den Vorbereitungen für das nächste Benefizkonzert am Schloss Blumendorf im Sommer 2020 hat das Organisationsteam bereits begonnen.