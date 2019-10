Reinbek. In Reinbek gibt es bald zwei neue Ladestationen für Elektroautos. Laut Bauamt sind entsprechende Säulen an der Ecke Parkallee/Sophienstraße sowie an der Ecke Auf dem großen Ruhm/Kampstraße geplant. In Reinbek ist die Vergabe an die Betreiber über Sondernutzungsrechte geregelt. Bisher werden dafür keine Gebühren erhoben. Bauamtsleiter Sven Noetzel sagt: „Damit ist zurzeit noch kein Geld zu verdienen. Es geht darum, einen Anreiz zu schaffen, auf die E-Mobilität umzusteigen.“

Denn die Stadt Reinbek hat sich durch ihr Integriertes Klimaschutzkonzept so positioniert, dass sie die CO 2 -Minderung des motorisierten Individualverkehrs vorantreibt, indem Parkplätze für E-Autos und die Ladestationen errichtet werden. In den vergangenen Jahren sind die Ladestationen bevorzugt im privaten Raum aufgestellt worden. Künftig soll die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum verbessert werden. Aktuell gibt es Plätze nur vor dem Rathaus und Freizeitbad.

Laut Bürgermeister Björn Warmer steigt die Zahl der Elektro-Autos stark an. Das E-Werk Sachsenwald habe dafür einen Extratarif eingerichtet. „Der Grundpreis liegt bei zwei Euro im Monat und 29,75 Cent brutto für jede geladene Kilowattstunde Naturstrom“, sagt Barbara Balster, Sprecherin des E-Werks Sachsenwald. Ohne Ladekarte können Autofahrer ihr Elektrofahrzeug an den Stationen mittels QR-Code tanken und mit Paypal bezahlen. Die Zahl der Ladevorgänge habe sich deutlich erhöht. Balster sagt: „Sie hat sich seit 2018 verdreifacht, die abgenommene Strommenge hat sich verfünffacht.“ Auch in Wentorf, Glinde und Barsbüttel plant das E-Werk jeweils neue Säulen.