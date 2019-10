Bei einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Bargteheide (Symbolbild) stahlen der oder die Täter Bargeld, richteten auch Sachschaden an.dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Täter richten Sachschaden von rund 1000 Euro an. Auch in der Tierklinik gab es am Wochenende einen Einbruchsversuch. Kripo sucht Zeugen.