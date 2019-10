Reinfeld. In Reinfeld haben Besucher Gelegenheit, in der Matthias-Claudius-Kirche das Holzblasinstrument Fagott einmal außerhalb eines Orchesters als Solo-Instrument zu hören. Am Sonntag, 20. Oktober, gibt Fagottistin Anja-Christin Müller in der Kirche ein Konzert, nur begleitet von Sabine Meierkord am Cembalo.

Da nur wenige Originalkompositionen für Fagott-Solo und Cembalo existieren, wurden einige Stücke des Programms, die ursprünglich für Viola da Gamba und Cembalo gedacht waren, umgearbeitet. Die Musikerinnen spielen Werke von Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bach sowie Girolamo Frescobaldi. Originalkompositionen für Cembalo runden das Programm ab.