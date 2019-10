Ahrensburg. Der aktuelle Fachkräftemangel macht es Senioren- und Pflegeheimen zunehmend schwer, das benötigte Fachpersonal für die Pflege zu finden. Das Tobias-Haus in Ahrensburg beschreitet nun neue Wege und bietet Bewerbern finanzielle Anreize. So werden neue Pflegekräfte in dem Alten- und Pflegeheim mit einer Prämie begrüßt.

Examinierte Pflegekräfte mit dreijähriger Ausbildung erhalten einmalig 4000 Euro brutto, Pflegehelfer oder -assistenten mit ein- bis zweijähriger Ausbildung 2000 Euro. „Wer dringend benötigtes Pflegepersonal gewinnen will, muss sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Geld spielt dabei eine immer wichtigere Rolle“, sagt Heimleiterin Christine Berg. Das Tobias-Haus bietet auch weitere Anreize für die Belegschaft. Alle Mitarbeiter erhalten einen Zuschuss zum HVV-Profi-Ticket sowie Taxigeld bei Frühdiensten, an Wochenenden und Feiertagen. Fort- und Weiterbildungen werden bezahlt, es gibt einen verlässlichen Dienstplan, Gesundheitsförderung für Mitarbeiter, Urlaubsgeld, zusätzliche Feiertage an Weihnachten und Silvester sowie eine betriebliche, vom Haus getragene Altersvorsorge.