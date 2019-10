Bargteheide. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Bargteheide schwer verletzt worden. Der junge Mann war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit seinem Leichtkraftrad gegen 12.50 Uhr auf der Rathausstraße in Richtung Hamburger Straße unterwegs. Dort sind auf der rechten Fahrbahnseite schräg ausgerichtete Parkplätze.

Rathausstraße rund drei Stunden voll gesperrt

Aus einer dieser Buchten fuhr eine 64 Jahre alte Frau mit ihrem VW Up rückwärts auf die Fahrbahn. Als sie etwa die Mitte der Straße erreicht hatte, fuhr der 17-Jährige mit seiner Yamaha gegen das Auto. Warum es zu diesem Zusammenprall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen Unfallgutachter mit der Ursachenforschung beauftragt.

Der Fahrer des Leichtkraftrads wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme musste die Rathausstraße für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.