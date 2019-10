Konzert in Bargteheide

Bernd Tesch, Jürgen Gleba und Markus Höne bilden die Band Rythm 56. Am kommenden Sonnabend sind die drei Männer samt ihrer Instrumente zu Gast in Bargteheide. Im Livemusik-Club Teufels wollen sie ihr Publikum mit einem breiten Rock-Repertoire unterhalten.

Konzert im Club Sa 12.10., Einlass 20.00, Beginn 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, der Eintritt ist kostenlos

Ahrensburg: Trauernde wandern

Der Hospizverein Ahrensburg will Trauernden mit einer Wanderung ermutigen, nach einem Verlust erste Schritte nach draußen zu unternehmen und Kontakte zu suchen. Zwei erfahrenen Trauerbegleiterinnen unterstützen die Gruppe. Wer dabei sein will, sollte wetterfeste Kleidung tragen und Proviant einpacken.

Wanderung Fr 11.10., 14.00–17.00, U-Bahnhof Ahrensburg-West, kostenfrei, Infos: Tel. 04102/69 11 25

Kunst in Bad Oldesloe

„Schwarz bin ich nackter“ – unter diesem Titel stellt die Sonja Reiche noch bis Ende des Monats in der Oldesloer Galerie BOart aus. Ob Schuld, Idealismus, Rebellion oder Wandel – alle Werke der Künstlerin beschäftigen sich mit verschiedenen Generationenkonflikten. Außerdem setzt Reiche bei ihren Gemälden auf einen Cartoon-Stil.

Ausstellung noch bis zum 25.10., Galerie BOart, Mühlenstraße 9-12

Literatur in Ammersbeker Kirche

Einen literarischen Gottesdienst gibt es am kommenden Sonntag in Ammersbek. Pastor Ralf Weisswange und Noah Weisswange stellen das Buch „Born a Crime“ vor. Es erzählt von der Kindheit und Jugend des Comedians Trevor Noah, der 1984 als illegales Kind in Johannesburg geboren wurde.

Literarischer Gottesdienst So 13.10., 10.00, Gemeindezentrum der Kirchengemeinde Hoisbüttel, An der Lottbek 22-26

Lesung im Oldesloer KuB

Mehr als zehn Jahre lang lebte Dominik Bloh auf der Straße. Noch während dieser Zeit begann er damit, seine Geschichte auf kleinen Zetteln festzuhalten. Herausgekommen ist ein Buch, das den Namen „Unter Palmen aus Stahl“ trägt und von Bloh Ende des Monats in Bad Oldesloe präsentiert wird.

Lesung Fr 25.10., 19.30, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karten zu 8,50 Euro im Vvk.: www.kub-badoldesloe.de

Chor singt im Pferdestall

Beeindruckende Stimmen und mitreißende Melodien verspricht der Don Kosaken Chor Serge Jaroff all denen, die am kommenden Sonnabend nach Ammersbek kommen. Das Ensemble tritt dort im Pferdestall auf. Sein Repertoire umfasst etwa Volksweisen und Werke großer klassischer Komponisten.

Konzert Sa 12.10., 20.00, Pferdestall, Am Gutshof 1, der Eintritt kostet 18,-