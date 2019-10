Bad Oldesloe. Der Berliner Singer-Songwriter Max Prosa ist ein junger Künstler, der Musik abseits des Mainstream schreibt. Auf seiner „Mit anderen Augen Tour 2019“ macht er am Sonnabend, 19. Oktober (20 Uhr), Station im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB). Besucher können sich auf einen spannenden Abend zwischen Lyrik, Liedern und Erzählungen freuen.

Mit seinen Liedern über Erinnerungen, Sehnsüchte und die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen der Welt will der Musiker, Lyriker und Theaterautor die Zuhörer zugleich berühren und begeistern. Prosa, der seine Songs mit Leidenschaft vorträgt, sagt: „Ich will das, was bereits gesagt wurde, so formulieren, dass es gefühlt wird.“