Reinbek. Ein Porsche Turbo S ist in Reinbek in der Nacht von Freitag auf Sonnabend aus einer Tiefgarage gestohlen worden, wie die Polizei erst am Dienstag bekanntgab. Die Täter entwendeten das weiße Fahrzeug mit schwarzem Dach demnach in der Zeit zwischen 21.30 Uhr am Freitag, 4. Oktober, und 13.20 Uhr am Sonnabend, 5. Oktober, von seinem Stellplatz in der Fontanestraße. Der Zeitwert des Autos beträgt laut Polizei rund 146.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ratzeburg ermittelt in diesem Fall. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 04541/80 90.