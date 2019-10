Bargteheide/Timmerhorn. Schwere Verletzungen hat einen 64 Jahre alte Frau aus Hamburg am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Alten Landstraße zwischen Timmerhorn und Bargteheide erlitten. Die Frau aus Hamburg war mit ihrem Motorrad der Marke Honda aus Timmerhorn kommend auf der Landesstraße 225 in Richtung Bargteheide unterwegs. Nach Angaben der Polizei vom Montag stieß sie dann mit einem Reh zusammen, das über die Straße laufen wollte. Die Motorradfahrerin stürzte und rutschte gegen einen entgegenkommenden Opel Adam, der von einer 40-jährigen aus Bargteheide gesteuert wurde. Der Hamburgerin wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Bargteheiderin und ihr Beifahrer (45) blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf nach Schätzungen der Polizei auf etwa 14.000 Euro.