Stormarn. Für viele Freibäder im Kreis Stormarn fällt die Bilanz der zurückliegenden Saison negativ aus. Trotz eines passablen Sommers wurden überall sinkende Besucherzahlen registriert. Selbst im Bargteheider Freizeitbad, das in einem Vergleich des Onlineportals testberichte.de zum „schönsten Freibad Schleswig-Holsteins“ gekürt worden ist.

Nur drei gute Wochenenden am Südstrand Großensee

An 122 Öffnungstagen der 52. Badesaison passierten insgesamt 84.006 Gäste die Tore des weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebten Badetempels im Volkspark. Das bedeutet einen deutlichen Rückgang von mehr als 27.000 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr. Im Supersommer 2018 hatten noch 111.268 Gäste dem Bad eine überdurchschnittliche Bilanz beschert. Besucherstärkster Tag der abgelaufenen Saison war der 26. Juni mit 3115 Badegästen.

Knapp 600 Badegäste weniger verzeichnete das Freibad Südstrand in Großensee am Tag seines größten Andrangs. Am 30. Juni wurden dort 2530 Besucher gezählt. Trotz einer verlängerten Saison mit 130 Öffnungstagen habe es nur einen durchschnittlich Zuspruch gegeben, heißt es auf Abendblatt-Anfrage. Immerhin seien aber wenigstens drei Wochenenden „richtig gut“ gewesen. Der 30. Juni war auch in Trittau der besucherreichste Tag. Allerdings wurden im Schönaubad an diesem Tag nur 1200 Besucher gezählt. Wie das Trittauer Freibad überhaupt einen deutlichen Besucherschwund konstatieren muss. Strömten 2017 noch mehr als 40.400 Badegäste auf die Anlage am Schützenplatz, so hat sich die Zahl inzwischen fast halbiert.

Freibad Bargteheide erhält neue Umkleiden und Cafeteria

Eine schlüssige Erklärung hat Rieke Frädrich, Leiterin des Fachdienstes Kinder, Jugend und Kultur, dafür nicht. „Wir haben die Ticketpreise sogar gesenkt und neue Gruppentarife eingeführt“, sagt sie. Nach der durch Sanierungsarbeiten ausgefallenen Badesaison 2016 sei der Andrang 2017 groß gewesen. Doch schon im Jahrhundertsommer 2018 ging die Zahl der Besucher auf 27.000 zurück.

Auch am Poggensee lief es schlechter. „Die Badesaison war gut, aber nicht so erfolgreich wie im vergangenen Jahr“, heißt es aus den Stadtwerken Wahlstedt, das für das Freibad zuständig ist. Ein Besucherrückgang von 20 Prozent sei zu verzeichnen, der wohl auch mit den Regentagen im August zusammenhänge.

In Bargteheide steht im kommenden Jahr die Erneuerung des 60 Meter langen Umkleidetraktes an. Nach dem Saisonende soll er abgerissen und durch einen Neubau mit Cafeteria ersetzt werden. 6,8 Millionen Euro wird die Stadt insgesamt in diesen Umbau investieren. Mit der Fertigstellung wird zum Start der 54. Freibadsaison Anfang Mai 2021 gerechnet. Die anderen Stormarner Frei- und Strandbäder planen keine Sanierungsarbeiten.