Ahrensburg. Lederhosen, Dirndl, bayerische Speisen und Maßkrüge – all das und vieles mehr erwartet die Besucher des achten Ahrensburger Oktoberfestes an diesem Wochenende. Noch an diesem Sonnabend und Sonntag können Besucher im beheizten Festzelt an der Großen Straße und auf dem Rondeel ausgiebig feiern. Geöffnet ist die Wiesn am Sonnabend von 12 Uhr bis Mitternacht, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Buntes Programm auch für Kinder

An diesem Sonnabend wird zur Musik einer original bayerischen Band getanzt. Die „Schmalzler“ sorgen mit Klassikern aus Schlager, Volksmusik und aktuellen Charts sowie eigenen Kompositionen für Stimmung. Für den Eintritt von 14 Euro an der Abendkasse kann mitgefeiert werden. Am Sonntag geht es etwas ruhiger zu. Unter dem Motto „Erntedank“ werden zahlreiche herbstliche Aktionen geboten. So können bei einer Landmaschinenschau Traktoren und andere Maschinen, Oldtimer und neue Modelle bestaunt werden.

Kinder dürfen sich in der Malecke ordentlich austoben und zum Beispiel Heudrachen oder Apfelzwerge basteln (zu eventuell geringen Materialkosten). Musikalisch begleitet wird das Vergnügen von der Blasmusikkapelle „die Partylöwen“. Neben dem festen Programm wird es das ganze Wochenende lang viele Gastronomieangebote geben. Weitere Infos gibt es unter: www.ahrensburger-oktoberfest.de.