Oper in Lübeck

Die Oper Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart wird im Theater Lübeck aufgeführt. Aus Stormarn fährt ein Bus Liebhaber des Musiktheaters zur Vorstellung. Eingesammelt wird an den Haltestellen Grönwohld, Hoisdorf, Ahrensburg, Bargteheide und Elmenhorst. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 11. Oktober, erforderlich.

Musiktheater Sa 9.11., 19.00, Theater Lübeck, Beckergrube 16, Anm. Busfahrt Tel.: 0451/7088220

Museen besuchen

Wer unter 18 ist und eine Sparkassen MuseumsCard besitzt, darf bis zum 3. November viele Museen in Schleswig-Holstein kostenlos besuchen. An den Donnerstagen der Herbstferien gilt die Karte außerdem als Fahrkarte für Busse und Bahnen des Nahverkehrs in SH und Regionalzüge Richtung Hamburg.

Museum sbesuche ab sofort bis 3.11., kostenlose MuseumsCard Infos: www.meine-musemscard.de

Kursus in Großhansdorf

Wie halten Bienen ihre Winterruhe? Diese und andere Fragen beantwortet der Imker und Züchter Werner Selken in dem Kursus für Interessierte und angehende Hobby-Imker. Dort wird alles gelehrt, was man über die Biene wissen muss. Weitere Infos: www.fbs-grosshansdorf.de.

Bienenkursus 07.10., 14.10., 21.10., 18.00–20.00, Familienbildungsstätte, Papenwisch 12, Anmeldung Tel.: 04102/60 47 99, Gebühr: 34,80

Malen lernen in Großhansdorf

In einem Kursus in Großhansdorf können die Teilnehmer an zehn Nachmittagen die Grundlagen des Aquarellmalens erlernen. Neben der klassischen Aquarellmalerei wird auch mit anderen Materialien experimentiert. Eingeladen sind alle, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen.

Malkursus, ab Mi 9.10., 15.00–18.00, Familienbildungsstätte, Papenwisch 30, 85,-, Info und Anmeldung Tel.: 04102/60 47 99

Ferienspaß in Grabau

In den Ferien bieten Grabauer Waldpädagogen drei unterschiedliche Ferienprogramme an. Kinder aus Stormarn im Alter von sieben bis 12 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen, sind eingeladen. Die Anmeldung muss eine Woche vor der Veranstaltung beim Kreisjugendring Stormarn erfolgen unter Tel.: 04531/885 407.

Ferien Mi 9.10.–Fr 18.10., kostenlos, Naturerlebnis Grabau, Hoherdamm 5, www.naturerlebnis-grabau.de

Konzert in Hammoor

Der Shanty-Chor Frohsinn Hammoor plant sein Jahreskonzert. Thematisch erstreckt sich das Repertoire vom stürmischen Ozean und der Liebe der Matrosen über die Sehnsucht nach der Heimat bis hin zu den großen Dampfern auf See. Musikalische Gäste beim Konzert sind die Zuckerschnuten aus Seevetal und der Singkreis Unter den Linden aus Hammoor.

Konzert So 5.10., 17.00, Mehrzweckhaus, Kamp 31, Eintritt 8,–