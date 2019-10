Ahrensburg. Ein Sportpark für Ahrensburg – eine gute Zukunftsinvestition oder nur teurer Wunschtraum? Der Abendblatt-Bericht über den Wunsch des Ahrensburger Turn- und Sportvereins (ATSV) nach einem Sportzentrum im Gewerbegebiet Beimoor-Süd hat eine kontroverse Debatte entfacht. Zahlreiche Leserbriefe erreichten die Redaktion, in denen Ahrensburger ihre Unterstützung für den Sportpark-Plan zum Ausdruck brachten.

Doch die Politik steht den Wünschen mehrheitlich ablehnend gegenüber. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen, FDP und Linken hatten ihnen eine Absage erteilt, teils mit Empörung reagiert. Nur die Vorsitzenden der Fraktionen von SPD und Wählergemeinschaft WAB zeigten sich offen für eine Anlage im Gewerbegebiet. Jetzt meldet sich ATSV-Chef Jürgen Westphal erneut zu Wort und weist die Kritik der Stadtverordneten zurück, sagt: „Der ATSV akzeptiert natürlich, dass ein neuer Sportpark nicht im nächsten Jahr entstehen kann.“

Politik möchte Hockeyhalle für ATSV-Nutzung anmieten

So stellt sich der ATSV den Sportpark am Ostring vor.

Foto: Frank Hasse

Westphal betont: „Jetzt gilt es als wichtigsten Schritt, die Zukunft zu planen.“ Der Vereinschef plädiert dafür, heute darüber nachzudenken, wie sich der Sport in Ahrensburg langfristig weiterentwickeln kann. „Der Erhalt der Fußballplätze auf dem Stormarnplatz ist bis zum Entstehen einer neuen Anlage unabdingbar“, sagt Westphal. „Doch langfristig ist er als reiner Fußballplatz ohne Expansionsmöglichkeit nicht zukunftsfähig.“

Der Vorstand des ATSV wünscht sich auf dem Areal an der Ecke Ostring/Kornkamp-Süd eine Mehrzweckhalle, Fußball- und Mehrzweckplätze, Kleinspielfelder und eine Skaterbahn. Durch eine Brücke über Ostring soll das Sportzentrum gefahrlos mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar sein. Der ATSV-Chef hatte den Wunsch nach einem Sportpark in einem Brief an die Fraktionen mit ausgelasteten Sportanlagen begründet. „Besonders die Hallenkapazitäten sind nahezu ausgeschöpft, sodass wir Wartelisten mit mehr als 130 Personen führen müssen, nicht allen Ahrensburgern die Mitgliedschaft in unserem Vereins ermöglichen können.“

Vorstand geht von Verschärfung des Problems aus

Durch die Einführung der Offenen Ganztagsschule (OGS) an weiteren Schulen rechne der ATSV-Vorstand mit einer Verschärfung des Problems. „Nicht mittelfristig, sondern sofort, bedarf es Entlastung bei der Hallensituation“, sagt Westphal. Den Hinweis des FDP-Fraktionsvorsitzenden Thomas Belizzi, der ATSV möge mit der OGS enger zusammenarbeiten, könne er nicht nachvollziehen. Westphal: „Das leisten wir doch seit Jahren.“ Gespräche mit dem Verein „Wohnen. Arbeiten. Betreuen. Entwickeln.“ (WABE), der die Ganztagsschule an der Grundschule Am Reesenbüttel betreut, hätten gezeigt, dass es über das bestehende Engagement in den Bereichen Fußball, Tischtennis und Handball hinaus wenig Perspektiven für weitere Kooperationsprojekte gäbe. „Bei Kleinkinder- und Seniorengruppen ist eine Zusammenarbeit nicht möglich.“ Der ATSV könne als gemeinnütziger Verein nicht alle Aufgaben der wirtschaftlich orientierten WABE übernehmen.

Um kurzfristig Hallenkapazitäten für den ATSV zu schaffen, hatte der Bildungs-, Kultur-, und Sportausschuss auf jüngst beschlossen, die Halle des Tennis- und Hockey-Clubs Ahrensburg (THCA) zur Nutzung durch andere Vereine anzumieten. Sie ist Eigentum des THCA, wurde aber mit städtischem Zuschuss errichtet. „Dort gibt es freie Kapazitäten, der ATSV müsste keine Mehrkosten tragen“, sagt Ausschussvorsitzender Christian Schubbert (Grüne). Sie ist nach Verwaltungsangaben nur zu 25 Prozent ausgelastet. Die Stadt soll dem Beschluss des Gremiums zufolge die Mietkosten übernehmen und dafür 10.000 Euro in den Haushalt für 2020/21 einstellen.

Engpässe weist der ATSV beim Kinderturnen auf

Dazu sagt Westphal: „Gern nutzen wir freie Kapazitäten, sofern sie für unsere Sportarten geeignet sind.“ Für das Training der Handballer seien die Torgrößen und Bodenmarkierungen in der Halle geeignet. „Allerdings ist sie als reine Hockeyhalle nicht mit Turngeräten ausgestattet, etwa Kästen, Sprossenwänden und Matten, wie sie für das Kinderturnen erforderlich sind.“ Doch gerade in diesem Bereich kämpfe der ATSV mit Engpässen. „Wir prüfen, inwieweit wir durch Verlegung der Handballmannschaften in die TCHA-Halle Zeiten in der Halle Am Heimgarten und in der Kreissporthalle freibekommen können.“

Die niedrige Belegungsquote der TCHA-Halle in der Statistik sei darauf zurückzuführen, dass der Tennis- und Hockey-Club sie überwiegend im Winter nutze. „Wir können unsere Kurse aber nicht nur im Sommerhalbjahr anbieten“, so Westphal. Man habe sich daher mit dem THCA auf ganzjährig einen Tag Hallenzeit je Woche geeinigt. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts des erwarteten Bevölkerungszuwachses in Ahrensburg“, sagt Westphal.

Auch Großhansdorf habe bei Sportanlagen Bedarf

Die Kritik des CDU-Fraktionsvorsitzenden Detlef Levenhagen, der Sportpark sei am Ostring für Kinder und Jugendliche nicht gefahrlos mit dem Fahrrad erreichbar, weist Westphal zurück. „Dieses Argument würde konsequenterweise mit sich bringen, alle Kinder und Jugendlichen aus Gartenholz bis zum Bau einer Brücke über die Lübecker Straße von der Schulpflicht zu entbinden.“ Sie müssten täglich auf dem Schulweg die Hauptstraße überqueren, die ähnlich frequentiert sei wie der Ostring.

Auch Bürgermeister Michael Sarach (SPD) kritisiert die Ablehnung der Politik gegenüber den Plänen des ATSV. „Natürlich können wir ein solches Projekt nicht übers Knie brechen. Wir müssen sehen, was in welchem Zeitraum finanziell auf die Stadt zukommt. Aber wir sollten die Idee des ATSV als Chance nutzen. Planen, wie sich Ahrensburg mittel- und langfristig als Sportstadt entwickeln kann“, so der Verwaltungschef. „Wir sollten Ideen nicht einfach wegwischen, weil andere Projekte mehr Priorität haben. Es wird immer andere Dinge zu tun geben“, warnt er mit Blick auf die Argumentation von CDU und FDP, die Großprojekte Rathausanbau und Badlantic-Neubau seien wichtiger.

Nicht nachvollziehen könne er das Argument, die Stadt könne das Sportpark-Projekt, dessen Kosten CDU-Fraktionschef Detlef Levenhagen auf 20 bis 30 Millionen Euro schätzt, nicht stemmen. „Seit 2011 hat Ahrensburg keine neuen Kredite aufgenommen, jährlich tilgen wir eine Million Euro Schulden“, sagt Sarach. Außerdem könne ein Verkauf des Stormarplatz-Areals mit Wohnungsbau einen Großteil der Investitionssumme für den Sportpark in die Stadtkasse spülen. Entwickle die Politik jetzt eine Strategie, sei es kein Problem, einen Sportpark in den nächsten fünf bis zehn Jahren einzuplanen. „Es müssten nicht alle Anlagen mit einem Schlag realisiert werden, die Sporthalle könnte ein Anfang sein“, sagt der Bürgermeister. „Auch Großhansdorf hat bei Sportanlagen Bedarf“, so Sarach. „Wir sollten mit unserer Nachbargemeinde darüber sprechen, wie sie sich finanziell an einem solchen Projekt beteiligen könnte.“

Ahrensburger sind uneins bei Notwendigkeit der Anlagen

Viele Ahrensburger sind indes in der Debatte um den Sportpark gespalten, wie eine Umfrage des Abendblattes zeigt. „Wir haben den Stormarnplatz, der ist mit seiner zentralen Lage ideal“, sagt Wolfgang Nowak (74). Er komme dort oft hin, um den Fußballspielen seines Enkels zuzusehen. „Alle seine Freunde wohnen um den Platz herum. Wenn dort gespielt wird, ist immer was los.“ Gerade für Kinder sei der weite Weg zum Beimoor ein Problem. Nowak plädiert dafür, die Mehrzweckhalle dort unabhängig von einem Sportpark und der Zukunft des Stormarnplatzes zu errichten.

„Wir haben viele junge Familien, die ihre Kinder gern im ATSV anmelden würden“, sagen hingegen Björn und Nina-Kristin Simonsen. Tochter Juna (2) turnt bereits in dem Verein, Sohn Laurens (neun Monate) wollen die jungen Eltern ebenfalls anmelden. „Wir würden uns wünschen, dass ausreichend Kapazitäten geschaffen werden“, sagen sie. Auch die Konzentration der Sportanlagen auf einem Areal würden die Eltern begrüßen. „Jetzt finden die Kurse in den hallen der verschiedenen Schulen statt, die Orte wechseln oft und es liegen weite Entfernungen dazwischen“, sagt Nina-Kristin Simonsen.