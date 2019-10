Unternimmt die Stadt Ahrensburg genug, um sich als Mittelzentrum mit einer stetig wachsenden Einwohnerzahl zukunftsfähig aufzustellen? Die Mehrheit der Politiker im Rathaus untermauert derzeit leider einen anderen Eindruck. Mit SPD und WAB zeigen sich gerade einmal zwei von sechs Fraktionen offen für die großartigen Ideen des ATSV, der jetzt Vorschläge für ein Sportzentrum im Gewerbegebiet Beimoor-Süd präsentiert hat. Schlimmer noch: Wenn die anderen Parteien nun Kosten oder zu weite Entfernungen zum Areal am Ostring ins Feld führen, anstatt Wege zur Realisierung zu suchen, so könnte der fatale Eindruck entstehen, eine vernünftige Diskussion solle im Keim erstickt werden.

Ein Schelm, der Böses dabei denkt? Nein, zu sehr ähneln die Debatten denen über die längst fällige Nordtangente, über eine Tiefgarage unter dem Stormarnplatz, über einen schöneren Rathausplatz, ein liebenswertes Ortszentrum mit weniger Autos und mehr Aufenthaltsqualität – sie alle sind bis heute ohne Ergebnis geblieben.

Natürlich müssen die Politiker vernünftig haushalten, immer auch die Finanzen im Blick haben. Otto von Bismarck schrieb nachfolgenden Generationen zu Recht ins Stammbuch: „Politik ist die Kunst des Möglichen“. Aber kommt einem die Landesgartenschau in den Sinn, die Ahrensburg mehrfach verpasst hat, die Tatsache, dass viele Menschen in dieser Stadt seit zehn Jahren auf ein neues Kino warten, addiert man all das auf zu den anderen vertanen Chance, so gibt es nur eine Conclusio: In Ahrensburg fehlt zu oft der Wille zum Machbaren.