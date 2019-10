Trittau. Diebe haben in Trittau ein voll bepacktes Wohnmobil von einem Privatgrundstück an der Anne-Frank-Straße gestohlen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten das Fahrzeug in der Nacht auf Donnerstag, 3. Oktober. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und 4.40 Uhr am Donnerstagfrüh ein.

Das Wohnmobil hat einen Wert von rund 42.000 Euro

Die Besitzer hatten das schwarze Wohnmobil des Herstellers Honda, Modell CR-V, bereits für eine bevorstehende Reise beladen. Es hat nach Angaben der Polizei einen Wert von rund 42.000 Euro. Auf dem Dach befanden sich zudem drei Fahrräder – ein graues Herrenrad der Marke Stevens, ein weißes Damenrad und ein dunkelgraues Mountainbike der Marke B’twin.

Die Kripo in Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie fragt: Wer kann Hinweise auf die Täter geben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/8090 melden.