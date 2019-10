Ahrensburg. Die Berufliche Schule des Kreises in Ahrensburg soll ein neues Bezahlsystem für die Mensa bekommen. Über die Umsetzung entbrannte im Schul-, Kultur- und Sportausschuss dazu eine Diskussion, die Entscheidung wurde vertagt. Die favorisierte Lösung soll 28.000 Euro kosten und sieht vor, dass der Förderverein der Berufsschule in eigener Verantwortung einen Mensa-Automaten im Ratenkauf beschafft. Er soll die Abrechnung vereinfachen und mit Bargeld funktionieren.

Online-Abrechnungssystem scheidet aus

Der Ausschuss bezweifelt, dass es nicht auch eine günstigere Lösung geben könnte. „Es muss geprüft werden, ob es ein anderes System gibt, das nicht so viel kostet“, sagte Joachim Wagner (CDU). Ein vom Ausschuss ins Spiel gebrachte Online-Abrechnungssystem halten weder Schule noch der Kreis für praktikabel. Während bargeldloses Bezahlen in anderen Ländern längst Usus ist, wird Bargeld in Deutschland bevorzugt.

Wilhelm Hegermann, Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Kultur, sagt: „Wir haben das besprochen und die Berufsschule geht davon aus, dass sich dadurch die Mensa-Nutzung halbieren würde.“ Auch die Linke hält ein bargeldloses Zahlsystem für nicht erstrebenswert. „Es gibt immer noch Schüler, die Transaktionen einfach nicht online abwickeln wollen und lieber mit Bargeld bezahlen.“ Die würden mit einem Online-System ausgeschlossen werden.

Seit 2014 ist die Erneuerung des Abrechnungssystems an der Beruflichen Schule in Ahrensburg im Gespräch. Sogar Geld ist seitdem im Haushalt eingeplant. Sollte sich die Kreispolitik nicht bis zu den Haushaltsberatungen einigen können – und danach sieht es aus –, wird sich die Anschaffung um ein weiteres Jahr verzögern.