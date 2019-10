Bargteheide. Mit einem umfangreichen Programm will Bargteheide an diesem Wochenende das Jubiläum 50 Jahre Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Déville-lés-Rouen feiern. Den Höhepunkt bildet ein Festakt am Sonnabend, bei dem der Partnerschaftsvertrag vom 25. Mai 1969 bekräftigt werden soll.

Ein Abend im Zeichen privater Zusammenkünfte

Rund 30 französische Gäste aus der Stadt in der Normandie sind bereits am Donnerstag im Bargteheider Ratssaal von ihren Gastgebern empfangen worden. Wohnen werden sie bei Mitgliedern des Europavereins, der das Jubiläumstreffen organisiert hat. Der heutige Abend steht ganz im Zeichen privater Zusammenkünfte.

„Einige der Menschen kennen einander bereits seit 50 Jahren“, sagt Hannelore Walther, Vorstandsmitglied des Europavereins. Diese enge Verbindung zu feiern, sei gerade in der heutigen Zeit mit vielen politischen Unruhen in allen Teilen der Welt umso wichtiger.

Jährlicher Schüleraustausch soll intensiviert werden

Beim offiziellen Festakt am Sonnabend ab 11 Uhr im Ganztagszentrum wird sich Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht mit den Verschwisterungsvereinen austauschen, bevor dann der Partnerschaftsvertrag der beiden Städte erneuert wird. Am Nachmittag folgt eine reguläre Arbeitssitzung, bei der die Zukunft der Partnerschaft im Fokus steht.

Vor allem der jährliche Schüleraustausch, an dem sich das Gymnasium Eckhorst und die Dietrich-Bonhoeffer-Schule beteiligen, soll weitergeführt und intensiviert werden, so die Bürgermeisterin. „Wir wollen dadurch junge Menschen für Europa begeistern“, sagt Annika Lenz. Sie ist mit 24 Jahren das jüngste Vorstandsmitglied des Europavereins und hofft, viele Menschen für Europa begeistern zu können.

Europaverein hofft auf weitere Mitglieder

Am Sonnabendabend steht dann ein gemeinsames Essen in der Rohlfshagener Kupfermühle in Tremsbüttel auf dem Programm. Am Sonntag sind zum Abschluss noch der Besuch des Herbstmarktes im Freilichtmuseum Molfsee sowie ein Besuch des Ehrenmals in Laboe geplant. Am Montag bricht die französische Delegation die Rückreise in die Normandie an.

„Ich freue mich sehr auf einen spannenden und persönlichen Austausch“, so Bürgermeisterin Kruse-Gobrecht. Hannelore Walther vom Europaverein hofft derweil, dass sich noch mehr junge Menschen dem Europaverein anschließen: „Nur so können wir diesen Austausch lebendig halten.“ Aktuell zählt der Verein rund 100 Mitglieder.