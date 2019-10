Lesung in Oststeinbek

Das Schauspielerehepaar Leslie Malton und Felix von Manteuffel gestalten eine szenische Lesung in Oststeinbek. Auf dem Programm stehen Erzählungen von Alberto Moravia über Frauen und Männern – mal drastisch oder lebendig, mal heiter.

Szenische Lesung Fr 18.10., 19.30, Bürgersaal, Möllner Landstraße 22, Karte 15,–, Vvk.: www.oststeinbeker-kulturring.de & Toto-Lotto Vieregge, Möller Landstraße 28

Konzert in Trittau

Die Band The Bats um Frontmann Peter Bosch ist zum elften Mal mit einer Rock ’n’ Roll- und Oldie-Night in Trittau zu Gast. Das Quartett aus alten Hamburger Star-Club-Zeiten bringt rockige Klassiker der Musikgeschichte zu Gehör.

Konzert Fr 11.10., 20.00, Wassermühle, Am Mühlenteich 3, Karte 15,– im Vvk.: Buchladen Wenck, Poststraße 31, Bestellung unter Tel. 04154/989 24 05, 20,– an AK

Lesung in Großhansdorf

„Unerhörte Ostfrauen. Lebensspuren in zwei Systemen“ lautet der Titel eines Buchs von Ellen Händler und Uta Mitsching-Viertel. Darin lassen sie Frauen zu Wort kommen, denen es in der DDR der 60er- bis 80er-Jahre gelungen ist, Beruf und Familie zu vereinbaren. Die Autorinnen stellen ihr Werk bei einer Lesung mit Gespräch in Großhansdorf vor.

Lesung Fr 8.11., 19.00, Rathaus, Barkholt 64, Eintritt frei

Vortrag in Bad Oldesloe

Das Reporterteam um Christina Franzisket und Nagender Chhikara hat fünf Jahre an seinem Multimedia-Projekt „Indien und die Liebe“ gearbeitet. Im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB) berichtet es von den unterschiedlichen Bildern, welche die Inder von der Liebe haben.

Vortrag Fr 11.10., 20.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 8,50/6,50, Vvk. im KuB, Tel. 04531/50 41 99 und unter www.kub-badoldesloe.de

Radtour ab Reinbek

Eine Fahrradtour der TSV Reinbek führt zur Kürbisscheune nach Worth. Am Anfang der 45-Kilometer-Strecke geht es bergauf, dann durch die Dahlbeck-Schlucht nach Worth. Teilnehmer sollten ein Picknick mitnehmen. Nach dem Rundgang durch die Kürbisscheune können die Radler Kaffee und Kuchen genießen, bevor sie sich auf den Heimweg machen.

Tour So 6.10., 10.00, Schloss Reinbek, Schlossstraße 5, Gebühr 5,–

Flohmarkt in Bargteheide

Der 13. Jahrgang der Anne-Frank-Schule und das Jugendarbeitsteam von Bargteheide planen einen Flohmarkt im Jugendzentrum (JuZe). Es sind noch Standplätze frei. Wer mitmachen will, sollte sich bis Freitag, 18. Oktober, per E-Mail an maedchenflohmarktjuze@gmx.de anmelden. Tische müssen mitgebracht werden. Eine Standgebühr wird nicht erhoben

Flohmarkt Fr 25.10., 15.00–21.00, JuZe, Hamburger Straße 3