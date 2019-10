Großhansdorf. Mysteriöse Gewalttat in Großhansdorf: Gegen 5.50 Uhr wurden am heutigen Donnerstag, 3. Oktober, Polizei und Rettungsdienst zu einem Einsatz am U-Bahnhof Schmalenbeck gerufen. Zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie Polizisten rasten zum Ahrensfelder Weg. Dort hatte es offenbar eine gewalttätige Auseinandersetzung mit Messern zwischen mindestens zwei Menschen gegeben, an deren Ende eine Person mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Über den genauen Ablauf des Geschehens, über die Zahl der Beteiligten, deren Alter und Geschlecht schweigt die Polizei. „Die Ermittlungen dazu laufen noch“, sagte ein Sprecher der Polizeileitstelle in Lübeck am Donnerstag gegenüber dem Abendblatt. Man wolle den Erfolg eventueller weiterer Maßnahmen durch die Preisgabe von detaillierteren Informationen nicht gefährden. Der Sprecher bestätigte allerdings, dass es bisher keine Festnahmen gegeben habe.