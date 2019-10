Ahrensburg. Bei seiner Delegationsreise nach Taiwan will der CDU-Fraktionsvize des schleswig-holsteinischen Landtags, Tobias Koch, bei Unternehmen dafür werben, sich in Stormarn anzusiedeln. „Außerdem möchte ich die taiwanesische Demokratie, die uns nahe steht, moralisch unterstützen“, sagt Koch, der am Sonntag startet. Der CDU-Landtagsabgeordnete fliegt am Sonntag auf Einladung der Taipeh-Vertretung in Hamburg in den ostasiatischen Inselstaat, welcher derzeit um seine junge Demokratie kämpft.

Demokratie, Fachkräftemangel und Konkurrenz aus China

Mit dabei sind von der CDU-Landtagsfraktion auch der ostholsteinische Landrat Reinhard Sager, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Rathje-Hoffmann aus Segeberg und Heiner Rickers aus Steinburg. Bei Ahrensburger Unternehmen aus Taiwan hat sich Tobias Koch am Dienstag vorab informiert. „Es kann nicht sein, dass deutsche Verbraucher über große Portale chinesische Waren zum Nulltarif bestellen können und siebenstellige Steuerbeträge entfallen. Da muss politisch etwas passieren“, gibt der Vize-Präsident von Longshine, Thomas Grashoff, dem CDU-Abgeordneten mit auf den Weg. „Das trifft eine weitere Motivation von mir, die Einladung anzunehmen“, sagt Tobias Koch. Viele Wirtschaftsvertreter sagten ihm, sie gingen das Risiko eines Geschäftes mit China nicht mehr ein.

Das Ahrensburger Unternehmen Longshine entwickelt und produziert den E-Book-Reader „Tolino“ in Taiwan. Das Lesegerät wurde 2013 von führenden Buchhändlern wie Club Bertelsmann, Hugendubel, Weltbild und Thalia auf den Markt gebracht. Nach eigenen Angaben ist es Marktführer vor Amazon. In der Europazentrale der Schlossstadt betreuen 20 Mitarbeiter Vertrieb, Kundenservice, kleine Reparaturen des Lesegerätes. Außerdem arbeitet das IT-Unternehmen an innovativen Produkten mit Airbus, der Deutschen Telekom oder aus den Bereichen Biomedizin und Biomechanik. Der Hersteller von Netzwerkkomponenten hat seinen Firmensitz seit fast 30 Jahren in Ahrensburg­­­­. Ein Grund ist, dass der Präsident des Unternehmens, Rong-Jye Lu, bereits damals so gern in der Schlossstadt wohnte. Longshine waren die ersten im Ahrensburger Gewerbegebiet. Inzwischen haben sich dort einige Unternehmen auch aus Taiwan angesiedelt.

Arbeitsmigration bei hochqualifiziertem Personal wichtig

Tobias Koch hat auf seinem Rundgang am Dienstag noch zwei weitere von ihnen besucht. Der Scanner-Hersteller Plustek klagte im Gespräch mit dem Politiker über den aktuellen Fachkräftemangel. Tobias Koch betonte, wie wichtig Arbeitsmigration bei hochqualifizierten Personal sei. Auf seiner letzten Station unterhielt sich der Politiker mit Vertretern des internationalen Computerherstellers Acer.