Sülfeld: Gongkonzert

Am Sonnabend, 5. Oktober, gibt es in der Kirche in Sülfeld ein Gongkonzert.

Foto: Kirsten Heer

Gongs zählen zu den ältesten und größten Instrumenten der Geschichte. Besonders gut kann Peter Heeren mit ihnen umgehen. Am kommenden Sonnabend stellt der langjährige Gongspieler aus Schleswig-Holstein sein Können in Sülfeld unter Beweis. In der Kirche lautet das Motto von 18 Uhr an „The Big Gong“.

Gongkonzert Sa 5.10., 18.00, Kirche in Sülfeld, Am Markt 16, der Eintritt ist kostenlos

Reinbek: Markt vorm Schloss

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) bittet für kommenden Sonntag zu einem Pflanzenmarkt nach Reinbek. Vor dem Schloss können private Anbieter Garten-, Balkon- oder Zimmerpflanzen tauschen. Dazu erteilt der Bund viele Infos rund um das Thema. Wer selbst einen Stand aufbauen möchte, muss als Gebühr einen Kuchen mitbringen.

Pflanzenmarkt So 6.10., 10.00–14.00, Schlossstraße 5

Glinde: Kino im Gutshaus

Karoline Herfurth und Hannah Herzsprung spielen die Hauptrollen in „Sweethearts“. In dem Film entführt eine junge Mutter bei einem Raub versehentlich eine Passantin. Obwohl die Frauen ungleich ticken, verstehen sie sich mit der Zeit immer besser. Mitte nächster Woche ist die Komödie im Glinder Gutshaus zu sehen.

Kino im Gutshaus Do 10.10., 19.30, Glinder Gutshaus, Möllner Landstraße 53, Eintritt kostet 4,-

Oststeinbek: Zusammen Rad fahren

Der Oststeinbeker Kulturring richtet eine Radtour aus.

Foto: Thomas Warnack / dpa

In dieser Woche richtet der Oststeinbeker Kulturring zum letzten Mal in diesem Jahr eine Radtour aus. Vom Parkplatz des Rathauses aus geht es zum „Goldhaus“ auf der Veddel und anschließend zurück nach Oststeinbek. Die Strecke ist etwa 34 Kilometer lang. Wer mitfahren möchte, kann einfach vorbei kommen.

Radtour So 6.10., 11.00, Rathaus, Möllner Landstraße 20, Anm. nicht nötig, Teilnahme kostet 2,-

Bargteheide: Lesung besuchen

Arno Strobel gastiert Ende dieses Monats in Bargteheide. In der Stadtbibliothek liest der Beststeller-Autor aus seinem neuen Buch „Offline“ vor. In dem Psychothriller geht es um eine Gruppe junger Leute, die von der Außenwelt abgeschnitten Opfer eines Verbrechens wird.

Lesung Do 24.10., 19.30, Stadtbibliothek Bargteheide, Am Markt 4, Karten zu 10,- unter 04532/28 52 11 oder an der AK