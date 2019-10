„Rommé to drütt“: Bankraub für das Seniorenheim

Tangstedt. Regelmäßig treffen sich die drei alten Freundinnen Herta (gespielt von Sabine Köncke), Agnes (Marga Redelin) und Lisa (Heide Mühlenberg) zum Kaffee und Kuchen und spielen Rommé. Dabei tratschen sie über wichtige Themen wie das Älterwerden und die Zustände in ihrem Seniorenheim. Im Scherz schlägt Lisa vor, eine Bank auszurauben, um damit ihrer Wohneinrichtung dringend benötigte Spenden zukommen zu lassen. Die Idee zu einem Banküberfall lässt die drei Damen nicht mehr los – und schließlich wird ein Geldinstitut gegenüber von Hertas Wohnung ins Visier genommen. Der Plan nimmt schnell Gestalt an, doch überraschend tauchen Hertas Enkelin Kerstin (Maren Poggensee) und ihr Freund Norbert (Manuel Hamdorf) auf. Werden sie etwas von den geheimen Machenschaften der Damen bemerken? Kann das Trio sein Vorhaben in die Tat umsetzen? Und welche eigenen Ziele verfolgt eigentlich Norbert?

Die Antwort auf diese Fragen gibt die Plattdeutsche Bühn’ Tangstedt im Stück „Rommé to drütt“, das am Freitag, 4. Oktober (19.30 Uhr), seine Premiere im Theatersaal der Gaststätte Alter Heidkrug in Kayhude feiert (Segeberger Straße 10). Das Drehbuch hat Petra Blume verfasst. Die gelernte Bauzeichnerin und ehemalige freie Redakteurin einer Wochenzeitung lebt ihre Leidenschaft für das Theater nun auf niederdeutschen Bühnen aus. Ursprünglich kommt sie aus Müllheim in Baden, sie lebt heute in Husum.

Am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. Oktober, beginnt die Aufführung jeweils um 16 Uhr. Am Freitag, 11. Oktober, und Sonnabend, 12. Oktober, wird die Komödie ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 13. Oktober ab 16 Uhr aufgeführt. Weitere Termine: Freitag und Sonnabend, 18./19. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 20. Oktober, 16 Uhr; Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr; Sonnabend, 26. Oktober, 16 Uhr. Die letzte Aufführung beginnt am Sonntag, 27. Oktober, um 16 Uhr.

Wer sich Plätze für das Theaterstück sichern will, kann Karten im Vorverkauf erwerben. Sie kosten zehn Euro und können bei der Plattdeutschen Bühn’ unter Tel. 04109/92 95 oder per Mail (pbtangstedt@t-online.de), im Reisebüro Reisetraum (Hauptstraße 95, Tangstedt), in der Gärtnerei Jenkel (Henstedter Weg 33, Tangstedt) sowie telefonisch bei Annegret Bosson, Tel. 040/525 65 14 erworben werden.