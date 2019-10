Ahrensburg/Grosshansdorf. In zwei wissenschaftlichen Vorträgen der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft geht es um entwicklungsbiologische und juristische Themen. Am Dienstag, 8. Oktober (20 Uhr), berichtet Thomas Bosch vom Zoologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität Kiel in Ahrensburg darüber, wie Gene die Entwicklung des Organismus steuern.

Dabei geht es um so spannende Fragen wie diese: Wie entsteht aus einer befruchteten Eizelle ein Embryo und woher weiß er, in welchen Regionen er Kopf, Brust und Unterleib bilden muss? Welche Gene sind für welche Funktionen zuständig und wie entscheidend sind sie für die Eigenschaften eines Menschen? Der chemische Aufbau unserer Erbanlagen ist weitgehend aufgeklärt. Jetzt geht es darum, das Erbgut zu verstehen und Antworten auf diese Fragen zu finden.

Meyer-Pritzl gibt Tipps zur Praxis

Rudolf Meyer-Pritzl beschäftigt sich an der Universität Kiel mit juristischer Grundlagenforschung. In Großhansdorf informiert er seine Zuhörer zu Rechtsfragen der Patientenverfügung. Mit ihrer Hilfe wollen viele Menschen für den Fall einer schweren Erkrankung rechtzeitig selbstbestimmt Vorsorge treffen. Meyer-Pritzl erläutert die gesetzliche Regelung detailliert und gibt Tipps zur Praxis. Thema ist auch, ob sie geglückt ist und inwiefern Reformbedarf besteht.