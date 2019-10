Reinbek. Mitte der 1980er gebaut, ist das Polizeirevier an der Sophienstraße schon längst nicht mehr auf dem neuesten Stand. Seit drei Jahren ist deshalb ein Umbau durch das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) angedacht. Die Planungen sind nun konkret und sollen Mitte Oktober in die Tat umgesetzt werden. Baumaschinen rückten vor gut zwei Wochen an, denn auch die Parkplätze werden erneuert.

Jetzt beendete das Bauunternehmen die Arbeiten vor dem Revier am S-Bahnhof. Die vier Parkplätze – darunter zwei für Besucher – wurden verlängert und verbreitert. Damit Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte vom Parkplatz aus den direkten Weg zum Revier nehmen können, wurde zudem eine Rampe gebaut.

26 Mitarbeiter haben ihren Platz an der Sophienstraße

Als nächstes sind dann das Erdgeschoss samt Wache und Büros an der Reihe. Hier ist die Schutzpolizei mit 26 Mitarbeitern beheimatet. „Die Wache entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards“, sagt Polizeichef Karsten Wagner. Die seit Bau des Gebäudes überarbeiteten Richtlinien zur Sicherung einer Polizeidienststelle fließen nun in die Planung mit ein.

Beispielsweise wird im Zuge des Umbaus der Zugang für Besucher des Reviers mit einer Schleuse gesichert. Zwar will die Polizei Reinbek laut Wagner weiterhin bürgerfreundlich sein, doch müssten auch Mitarbeiter sowie die Liegenschaft geschützt werden. Auch der Wartebereich ist davon betroffen, der zurzeit nicht von den Beamten am Empfangstresen eingesehen werden kann. Besucher könnten sich unbeobachtet im Gebäude bewegen, das soll nach dem Umbau nicht mehr möglich sein. In dem Zuge wird auch der Tresen erneuert.

Das Revier ist auch während des Umbaus immer erreichbar

Die Polizisten bekommen zudem neue, frisch renovierte Büros. Küche und Sanitärbereich, Türen und Fußböden werden erneuert, Wände gestrichen, Möbel ausgetauscht. Im ersten und zweiten Obergeschoss des Gebäudes sitzt die Kriminalpolizei, die nicht von den Bauarbeiten betroffen ist.

Mehrere Hunderttausend Euro kostet das Projekt das Land. Das GMSH plant eine Fertigstellung bis Ende März des kommenden Jahres. Das Polizeirevier ist während der Arbeiten zu den gewohnten Zeiten für Besucher erreichbar.